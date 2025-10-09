馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日水位穩定，雖然蓄水量僅剩溢流前的6.4％，但因地震與邊坡崩塌風險仍高，林業保育署維持紅色警戒，並加強監測作業。空勤總隊直升機搭載研究團隊，攜帶減災無人艇與水位監測設備飛抵堰塞湖，進行監控現況與測量作業。

林業保育署花蓮分署今指出，透過無人機空拍與影像分析，堰塞湖目前水位高程約1020公尺，湖面面積約12.6公頃，蓄水量約585萬噸。

花蓮分署表示，自溢流破壞至今，水位下降達119公尺，水量僅剩原先的6.4％。雖然水流持續從溢流口穩定排出，壩體與周邊邊坡暫無異狀，但因下游河道土砂淤積嚴重，仍有再度崩塌與阻塞風險，暫不解除紅色警戒。

空勤總隊黑鷹直升機今天搭載台大研究團隊與成大測量團隊共8人，攜帶減災無人艇及水位監測設備前往堰塞湖。團隊在現場進行水位測量與設備布放作業，由飛行組員協助安全，中午順利完成任務返航。

另外，東部搜救大隊與林業署也已組成兩支探勘隊，實地踏勘堰塞湖上游與周邊地形，掌握崩塌帶與地形變動資料。花蓮分署說明，將持續監測堰塞湖的變化與潛在風險，後續將依調查結果研擬減災方案，確保下游光復鄉及鳳林鎮居民安全。 空勤總隊黑鷹直升機今天搭載台大研究團隊與成大測量團隊共8人，攜帶減災無人艇及水位監測設備前往堰塞湖。圖／成功大學防災研究中心提供 空勤總隊直升機搭載研究團隊飛抵堰塞湖，現場進行監控現況與測量作業。圖／成功大學防災研究中心提供

