林保署：馬太鞍溪堰塞湖壩體兩側邊坡不穩 暴雨崩滑機率高

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
農業部林保署長林華慶今天說明馬太鞍溪堰塞湖監測情況。圖／行政院提供
農業部林保署長林華慶今天說明馬太鞍溪堰塞湖監測情況。圖／行政院提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，農業部林保署二度實地勘查發現，堰塞湖湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高；後續將強化監測及緊戒，也擬開設溪床便道，評估可否針對壩體進行降挖與穩定工程，並施作河道土砂清疏及防砂工程。

林保署指出，今天上午由無人機觀測，目前天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，湖區面積12.6公頃，蓄水量585萬噸，溢流潰決後水位高程已下降119公尺，溢流口下刷速率趨緩，10月1日至8日蓄水量無明顯變化，約為原來量體的6.4%。

林保署指出，根據近期觀測與模型分析結果顯示，目前整體壩體結構發生全面性破壞的可能性低。然而，溢流河道兩側邊坡，由於坡度高陡、地質鬆軟，在遭遇豪大雨或地震時，發生局部崩滑的可能性仍高。

為降低堰塞湖對下游地區的潛在威脅，林保署說，現已持續運用衛星影像、空拍與即時監視等多元科技手段，監測壩體邊坡與水位變化。一旦發現異常，將依警戒機制第一時間透過群組、傳真、細胞簡訊、村里廣播等多元管道通報；若遇地震或水位上升等緊急情況，花蓮縣政府，將利用警報台發布海嘯警報，提醒警戒範圍民眾快速撤離。

除加強壩體邊坡監測預警，林保署續指，現已積極規劃評估，並嘗試在汛期結束後，於馬太鞍溪北岸緩坡處做為開設溪床便道起點，近日將利用溪水趨緩時機，派遣施工機具沿溪床上溯，評估開設便道所需機具與時間。若能開設至壩體下方，將評估非汛期針對壩體進行降挖與穩定工程。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

