馬太鞍溪便道明天通車 有人喊方便、也有人擔心道路安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪涵管便道於明天下午3時通車，有災民擔心道路安全與夜間視線不佳問題，以及太多車輛湧入光復市區，盼通車後能兼顧安全與交通順暢。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪涵管便道於明天下午3時通車，有災民擔心道路安全與夜間視線不佳問題，以及太多車輛湧入光復市區，盼通車後能兼顧安全與交通順暢。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，涵管便道於明天下午3時通車，開放小型車與救災車輛通行。有災民擔心道路安全與夜間視線不佳問題，以及太多車輛湧入光復市區，盼通車後能兼顧安全與交通順暢。

受災戶陳慶元說，自己平常住花蓮，老家在光復，最近都選擇搭火車到光復，大車多走193縣道，但山路狹窄、會車危險，因此不敢自行開車，且便道這麼快完成，還是會擔心安全，「如果溪水再漲上來就太危險了，晚上視線不好，我也不敢開」。

另一位葉姓受災戶說，洪災初期光復地區交通打結嚴重，擔心便道通車後車流變多、大車揚起粉塵，讓市區交通與空氣品質惡化。災區內已有許多運土車與民間車輛同時作業，「真的怕光復市區會塞爆」。

花蓮縣議員胡仁順全力投入救災，他說，救災階段有便道很方便，過去要從台11線繞到光豐公路才能進入光復，他曾為了送便當、物資，特地繞到鳳林借機車騎進災區，「現在有便道就方便多了」，終於不用再繞一大圈。除了光復鄉外，且鳳林鎮南邊也是災區，救災車輛能南來北往，整體救援效率會提升。

縣議員蔡依靜則指出，許多部落受災戶的車子都被洪水沖走，短期內無車可用，對居民通勤幫助有限，但大家仍為便道提前通車感到高興，象徵生活逐漸回歸正軌。

