快訊

85度C拋震撼彈！董事會啟動中國大陸減損 估全年關40家起跳

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位連9天無變化 持續紅色警戒

中央社／ 台北9日電
10月9日空拍堰塞湖區，初判無異常變化。圖／取自林保署花蓮分屬官網
10月9日空拍堰塞湖區，初判無異常變化。圖／取自林保署花蓮分屬官網

農業部林業及自然保育署的監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖已連續9天水位無明顯變化，目前蓄水量為溢流前6.4%，持續紅色警戒。

根據林保署今天公布的馬太鞍溪堰塞湖的最新現況，水位1020.0公尺；蓄水量585萬噸；潰決後至今水位已下降119公尺；10月1日至9日，水位無明顯變化。

林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午2時50分，自壩頂溢流沖刷，造成壩體潰決，目前蓄水量為溢流前6.4%，仍紅色警戒中。

10月9日空拍堰塞湖區，初判無異常變化。圖／取自林保署花蓮分屬官網
10月9日空拍堰塞湖區，初判無異常變化。圖／取自林保署花蓮分屬官網

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

花蓮洪災家戶慰助金已撥款530件 國慶連假不打烊續受理

馬太鞍溪堰塞湖溢流致受損車輛報廢登記 最高補貼5萬元

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

探勘馬太鞍溪堰塞湖 林保署：地表持續變形

相關新聞

傷者咳濃痰「混有泥沙細石」 花蓮慈院支氣管鏡為肺部「清淤」

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成19死上百人受傷，花蓮慈濟醫院診治一名災區傷患時，發現咳出的濃痰混有泥沙細石，緊急以支...

馬太鞍溪堰塞湖警戒未解除 黑鷹直升機載研究團隊放置監測設備

花蓮馬太鞍溪堰塞湖近日水位穩定，雖然蓄水量僅剩溢流前的6.4％，但因地震與邊坡崩塌風險仍高，林業保育署維持紅色警戒，並加...

林保署：馬太鞍溪堰塞湖壩體兩側邊坡不穩 暴雨崩滑機率高

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，農業部林保署二度實地勘查發現，堰塞湖湖水持續溢流，壩體邊坡仍不穩定，兩側邊坡暴雨崩滑機率高；...

馬太鞍溪便道明天通車 有人喊方便、也有人擔心道路安全

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋上月23日被洪水沖斷，經過2周多的搶修，涵管便道於明天下午3時通車，開放小型車與救災車輛通行。有災民...

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流被洪水沖斷，交通中斷長達半個月後，台9線馬太鞍溪涵管便道明天下午3時通車。便道全長約87...

救災環境惡劣！台中正妹「鏟子超人」少做這件事…病倒罹支氣管炎

花蓮縣光復鄉災情慘重，台中正妹楊語蘋加入「鏟子超人」行列，隻身赴花蓮救災5天，由於她右手背燙傷還沒好，本身又有過敏體質，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。