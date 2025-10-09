馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流被洪水沖斷，交通中斷長達半個月後，台9線馬太鞍溪涵管便道明天下午3時通車。便道全長約870公尺、寬6公尺，開放5噸以下車輛通行，為避免降雨影響交通安全，便道兩端將派駐人力24小時監控道路與水位狀況。

交通部長陳世凱表示，這條便道是暫時性設施，若上游水情變化或水位上升，將立即啟動「只出不進」的安全管制機制，確保通行車輛人員平安。他強調，便道一定要24小時有保全看顧，並透過監視器持續監控水位狀況，並依據天候與水情調整是否封路。

東區養護工程分局長林文雄說明，近幾天觀察到夜間水位上升，主因是馬太鞍溪上游高達千公尺以上區域仍持續降雨，雖然光復、鳳林地區並未下雨，但上游積水區的雨量會延後匯入。採雷達回波強度監測方式，若回波值超過50以上，即代表高山區可能有降雨，須提高警戒。

林文雄指出，一旦接獲警報，會即時通報工區與監控人員採取防範措施，明天起便道通車後，監控機制將同步啟動，只要有降雨或水位異常情況，便道將暫時封閉，等確認安全再開放通行。

另外，交通部規畫，於明年春節前完成鋼便橋建設，預計明年底前至少完成永久橋梁單線通行，逐步恢復馬太鞍溪橋的交通功能。 花蓮光復鄉馬太鞍溪橋被洪水沖斷，交通部長陳世凱（左三）視察台9線馬太鞍溪橋災害修復進度。記者王思慧／攝影 為避免降雨影響交通安全，公路局在馬太鞍溪涵管便道兩端派駐人力24小時監控道路與水位狀況。記者王思慧／攝影

