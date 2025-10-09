探勘馬太鞍溪堰塞湖 林保署：地表持續變形

快訊

中央社／ 花蓮9日電

林保署花蓮分署以特遣隊至馬太鞍溪堰塞湖探勘資料研判，堰塞湖地區地表持續變形，馬太鞍溪集水區多處有新裂隙，顯示開挖便道、鑽炸目前不具安全性，貿然施工恐引更大規模崩塌。

花蓮分署發布新聞稿指出，將持續監測堰塞湖變化與潛在風險，而此次探勘成果，可作為專家學者評估現場地形調查與安全監測，以及研擬防災與減災策略重要參考資料，期能因此更精確掌握馬太鞍溪堰塞湖周邊山區地質及現地環境變化，以擬訂出解決堰塞湖危機解方。

林業及自然保育署花蓮分署為掌握馬太鞍溪堰塞湖形成後的地形變化與潛在風險，與中華民國山難救助協會東區搜救委員會及多名山林專業探勘人員合作，規劃2支隊伍自萬榮林道及光復林道2條路線，分別在10月2日、9月30日啟程進入湖區，以全面掌握堰塞湖上、下游地形變化。

花蓮分署說明，萬榮林道隊伍依據航測圖資、空拍資料、光達與1/5000相片基本圖等綜合研判後，規劃自萬榮林道上切、腰繞舊林田山鐵道進入。隊員們攜帶繩索、草刀與十字鎬等各種技術裝備，沿途透過空拍與定位掌握地形風險並記錄堰塞湖區崩塌與水文變化情形。

花蓮分署指出，萬榮林道隊伍在第4天避開揚塵穿越大規模崩塌帶並以垂降方式挑戰瀑布崖口高落差地形，在上午9時抵達馬太鞍溪主匯流口，成功觀測堰塞湖壩體與溢流口位置。同時發現，堰塞湖溢流後短短2週內河道已被沖刷加深逾百公尺，沿途可見溪水侵蝕力強大、峭壁陡峭，顯示短期河相與地形變化劇烈。溢流口位置相較先前空拍資料明顯後退，證實該地區仍持續快速演變。

花蓮分署說明，萬榮林道特遣隊於7日全員平安返抵萬榮工作站，光復林道特遣隊伍則從馬太鞍溪南側光復林道出發，並於8日完成任務回報。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

相關新聞

馬太鞍溪便道24小時監控人力派駐 下大雨立刻封路

花蓮光復鄉馬太鞍溪橋因堰塞湖溢流被洪水沖斷，交通中斷長達半個月後，台9線馬太鞍溪涵管便道明天下午3時通車。便道全長約87...

救災環境惡劣！台中正妹「鏟子超人」少做這件事…病倒罹支氣管炎

花蓮縣光復鄉災情慘重，台中正妹楊語蘋加入「鏟子超人」行列，隻身赴花蓮救災5天，由於她右手背燙傷還沒好，本身又有過敏體質，...

花蓮光復淤泥累計8.5萬噸 環境部提去化方案

花蓮縣光復鄉洪災已兩周，環境部昨表示，本次溢流砂土約二千萬立方公尺，市區就有近一百萬立方公尺，其中廢棄物分選後，私人財物...

花蓮又震 中央提光復鄉撤離計畫

面對地震、颱風等潛在威脅，花蓮光復鄉洪災的中央總協調官季連成昨表示，若要強制撤離，兩層樓以上家戶都要垂直撤離，平房、獨居...

交通部關心花蓮災後復原進度 將持續投入各項修復工作

交通部次長陳彥伯8日前往花蓮光復鄉災後復原中央前進協調所，會同公路局及觀光署等單位，督導橋梁修復、邊溝清淤及一站式服務推...

季連成：目標10月15日前全面完成災區側溝清理 盡快恢復居民正常生活

中央災害應變中心前進協調所8日指出，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送...

