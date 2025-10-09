救災環境惡劣！台中正妹「鏟子超人」少做這件事…病倒罹支氣管炎

花蓮縣光復鄉災情慘重，台中正妹楊語蘋加入「鏟子超人」行列，隻身赴花蓮救災5天，由於她右手背燙傷還沒好，本身又有過敏體質，長時間暴露高溫、髒汙環境，又沒戴口罩，返回台中就病倒了，昨醫發現罹患支氣管炎；她奉勸，災區環境惡劣，前往救災一定要慎重評估並口罩戴好戴滿，做好防護。

楊語蘋說，她看到網路號召「鏟子超人」，10月1日凌晨即與網友共車到花蓮光復鄉救災，直接前進災區，第一天駕駛挖土機清除土石，並且清穀倉、清民宅，因天氣悶熱，現場塵土嚴重，口罩根本戴不住，擤鼻涕全是黑色的，她雖有戴上手套，但右手背傷口化膿，第二天就出現身體微燒、無力，她到護站看病拿藥，身體好轉，繼續救災。

楊語蘋指出，原本計畫到光復2天，但是看到現場災情嚴重，決定留下來，協助送物資，也前進到佛祖街，和其他的鏟子超人一起協助災民清出住家內的土，一直忙到10月5日晚上9時才離開花蓮，不料回台中後，出現感冒症狀，曾一度發燒，後因病況惡化，有嚴重咳嗽、咳痰，昨天就醫。

診所醫師施勝桓說，楊語蘋就診時，支氣管已經發炎，加上原本就有過敏體質，症狀加重，由於災區容易細菌感染、有傳染病，給予抗生素治療，持續追蹤觀察。

施勝桓提醒，鏟子超人情操令人感動，提醒災區可能有傳染病發生風險，前往救災要量力而為，並且做好個人防護工作。 台中正妹楊語蘋（前排左一）加入「鏟子超人」行列，隻身赴花蓮救災。圖／楊語蘋提供 台中正妹楊語蘋（前排左一）加入「鏟子超人」行列，在花蓮災區駕駛挖土機清除土石。圖／楊語蘋提供 台中正妹楊語蘋（前排左一）加入「鏟子超人」行列，前進到災情最嚴重的佛祖街協助災民鏟淤泥。圖／楊語蘋提供 台中正妹楊語蘋（前排左一）加入「鏟子超人」行列，前進到災情最嚴重的佛祖街協助災民鏟淤泥。圖／楊語蘋提供

