花蓮光復淤泥累計8.5萬噸 環境部提去化方案

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

花蓮縣光復鄉洪災已兩周，環境部昨表示，本次溢流砂土約二千萬立方公尺，市區就有近一百萬立方公尺，其中廢棄物分選後，私人財物交縣政府保管，金屬變賣回收，廢木材作替代燃料，不具回收價值可燃物則運至焚化廠處理。

環境部長彭啓明昨在立院說，災後環境復原工作持續中，截至七日，清除垃圾加淤泥量約八萬五六○五公噸。另依水利署推估，本次溢流砂土總計約二千萬立方公尺，經空拍圖顯示，市區量體有一百萬立方公尺。

彭啓明說，由於數量龐大，循去年○四○三、○四二三花蓮震災營建廢棄物處理方式，先在暫置區分選處理，但砂土須由各部會、花蓮縣政府與台糖公司共同協助去化，去化路徑包含農地回填、地層下陷的國有地回填等，也可標售當水泥原料活化使用。

堰塞湖 馬太鞍溪

