花蓮光復淤泥累計8.5萬噸 環境部提去化方案
花蓮縣光復鄉洪災已兩周，環境部昨表示，本次溢流砂土約二千萬立方公尺，市區就有近一百萬立方公尺，其中廢棄物分選後，私人財物交縣政府保管，金屬變賣回收，廢木材作替代燃料，不具回收價值可燃物則運至焚化廠處理。
環境部長彭啓明昨在立院說，災後環境復原工作持續中，截至七日，清除垃圾加淤泥量約八萬五六○五公噸。另依水利署推估，本次溢流砂土總計約二千萬立方公尺，經空拍圖顯示，市區量體有一百萬立方公尺。
彭啓明說，由於數量龐大，循去年○四○三、○四二三花蓮震災營建廢棄物處理方式，先在暫置區分選處理，但砂土須由各部會、花蓮縣政府與台糖公司共同協助去化，去化路徑包含農地回填、地層下陷的國有地回填等，也可標售當水泥原料活化使用。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
