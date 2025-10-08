花蓮又震 中央提光復鄉撤離計畫

面對地震、颱風等潛在威脅，花蓮光復鄉洪災的中央總協調官季連成昨表示，若要強制撤離，兩層樓以上家戶都要垂直撤離，平房、獨居老人會請軍方、志工及消防人員協助疏散到光復糖廠和鄉公所二樓，學校人員也全部垂直撤離到二、三樓。

副總協調官李孟諺說，若有潰壩風險，大水可能半小時就來，要盡量垂直撤離。應付緊急狀況，必須鄰里建立災防編組，如十或二十戶編成一組，幫助需要照顧的獨居老人或身心不便民眾就近撤離。

李孟諺說，馬太鞍溪臨時堤防已完成，也加高到五公尺，以堰塞湖現在五百多萬噸水量，就算全部流下來，水位抬升不到一公尺，若有新的崩塌形成堰塞湖，也要一段時間蓄水，目前評估相對安全。

昨誤發撤離簡訊 災民虛驚

花蓮吉安鄉昨上午發生規模五的四級地震，縣府發出細胞簡訊，指堰塞湖有壩體破壞疑慮，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉保全區域民眾立即撤離，災民驚慌「怎麼沒有聽到警報？是廣播有問題嗎？」「現在到底要怎麼辦？」

花縣府道歉：同仁過度反應

前進協調所立刻澄清未達到強制撤離標準，是縣府誤發，也要求縣府檢討撤離計畫。花蓮縣府行政處長陳建村面對責難，在記者會起身說「錯了就錯了，一定虛心檢討改進」，也請大家體諒，消防同仁九月廿三日至今壓力非常大，甚至有嚴重創傷，有些過度反應，也是人情之常。

消防局長吳兆遠說，未來廿四小時若預測累積雨量達二百毫米，由林保署發布細胞簡訊，馬太鞍溪水位抬升○點五公尺警戒、抬升一公尺，由水利署通知林保署發布細胞簡訊。若測得震度五弱以上的地震，由消防局發布通報單及細胞簡訊，再通知警分局統一發布民防廣播系統海嘯音符，水位抬升時也是，昨天是同仁以為地震規模五以上就要發布而誤發。

行政院長卓榮泰昨第三度到花蓮勘災時表示「我們來救災，不是來究責」，政府編重建特別預算二百億，不夠可以再加，且一定核實計算，希望復原災民生活正常。

賴清德總統日前二度至花蓮勘災，聲稱加碼給災民每戶廿萬元修繕費，遭酸是用民眾善款支應，怎成了中央政績？前立委蔡正元也批「偽善至令人作嘔」。賑災基金會昨證實廿萬元的確是以善款撥付，並非加碼。

商品推薦