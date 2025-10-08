交通部關心花蓮災後復原進度 將持續投入各項修復工作

交通部次長陳彥伯8日前往花蓮光復鄉災後復原中央前進協調所，會同公路局及觀光署等單位，督導橋梁修復、邊溝清淤及一站式服務推動情形，並慰勉第一線人員辛勞。

陳彥伯表示，為便利民眾洽辦各項手續，行政院災後慰助服務站自10月7日啟動一站式服務；交通部由公路局、觀光署及郵政公司派員駐點，提供車輛報廢慰助補助申請、車輛報廢及駕照換（補）發、旅宿補助諮詢與郵政業務等多項服務，定點受理民眾申請，簡化行政程序。

截至8日下午4時止，公路局監理服務共受理車籍及駕籍相關案件630件，包含汽車241件、機車364件、微電車25件等；觀光署則提供「旅宿安置方案」諮詢，協助民眾了解申請所需資料及可申請旅宿名冊，共服務28人次；中華郵政受理掛失補副、更印、更補金融卡102件，另提供郵政業務諮詢約48人次。

陳彥伯並前往交通部觀光署服務櫃檯，了解「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案執行情況，肯定同仁以親切關懷的態度服務民眾，讓災後協助更即時有效。

此外，為加速行政院慰助金發放作業，交通部所屬機關(構)已組成14人家戶訪視小組，進入光復鄉大同村逐戶訪查，協助民眾填寫表件；截至8日，訪視作業原估計508戶，已完成訪視514件，完成率達101%；其中完成造冊419戶，造冊率約82%，將持續進行訪視，儘速完成相關作業。

另公路局報告指出，馬太鞍溪橋修復作業正依期程推進，預計於10月15日前完成涵管便道通行；同時依總協調官季連成指示，台9線及台11甲線省道沿線邊溝清淤作業預定於10月10日前完成，目前公路局正全力動員人力與機具趕辦。

陳彥伯強調，交通部各單位將持續投入各項修復與服務工作，掌握進度並即時協調解決問題，以使各項工程與作業順利推動。

