賴清德喊加碼20萬房屋修繕費 全是人民善款！立委批要說真話

總統賴清德日前在花蓮光復鄉勘災時宣布，中央將加碼每受災戶20萬元房屋修繕重建費用，但卻被證實是賑災基金會募得善款來撥付。有立委今質詢時批評，拿人民善款當作政府的功勞，根本不是加碼。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中，賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至本月7日募得款項正式突破10億，累計比數逾28.5萬筆，分法定賑助、災民生活支持、專案賑助3大類別協助當地居民。

賴清德總統5日第二度赴花蓮勘災時宣布，中央提出一系列預算，並加碼提供每戶20萬元修繕經費，賑災基金會今證實，每戶20萬元的房屋修復救助金，確實為善款撥付，且本就包含在善款使用項目中。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

立委邱鎮軍質詢時指出，政府要使用善款當然沒問題，但要說真話，宣傳的時候不能說是政府給的，不能抹煞捐款民眾的愛心，必須得講清楚是用民眾善款來補助的才對。

