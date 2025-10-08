快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

賴清德喊加碼20萬房屋修繕費 全是人民善款！立委批要說真話

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
賴清德總統（右二）9月25日到花蓮光復災區勘災。聯合報系資料照
賴清德總統（右二）9月25日到花蓮光復災區勘災。聯合報系資料照

總統賴清德日前在花蓮光復鄉勘災時宣布，中央將加碼每受災戶20萬元房屋修繕重建費用，但卻被證實是賑災基金會募得善款來撥付。有立委今質詢時批評，拿人民善款當作政府的功勞，根本不是加碼。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，光復鄉至今仍在復原當中，賑災基金會9月25日啟動募款專案，截至本月7日募得款項正式突破10億，累計比數逾28.5萬筆，分法定賑助、災民生活支持、專案賑助3大類別協助當地居民。

賴清德總統5日第二度赴花蓮勘災時宣布，中央提出一系列預算，並加碼提供每戶20萬元修繕經費，賑災基金會今證實，每戶20萬元的房屋修復救助金，確實為善款撥付，且本就包含在善款使用項目中。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

立委邱鎮軍質詢時指出，政府要使用善款當然沒問題，但要說真話，宣傳的時候不能說是政府給的，不能抹煞捐款民眾的愛心，必須得講清楚是用民眾善款來補助的才對。

堰塞湖 馬太鞍溪 賴清德 賑災基金會 光復鄉

延伸閱讀

挨批偽善…賴總統稱加碼補助災民房屋修繕 賑災基金會證實：用善款付的

傳不具名捐超過4千萬善款 孫燕姿說話了

黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

相關新聞

季連成：目標10月15日前全面完成災區側溝清理 盡快恢復居民正常生活

中央災害應變中心前進協調所8日指出，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送...

卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林...

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，林保署花蓮分署派遣9人深山特遣隊實地探勘堰塞湖，隊員下山後形容環境就像是「世界末日」，長途...

光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

花蓮縣今早發生規模5級地震，雖未達堰塞湖紅色警戒疏散標準，但花蓮縣消防局誤發警報。花蓮縣行研處長陳建村說，錯就錯了，縣府...

影／花蓮5.0地震馬太鞍堰塞湖影像曝光 劇烈晃動約30秒

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，林保署花蓮分署公布勘查堰塞湖結果，有部分土...

光復鄉「狼來了」警報又來！花蓮縣府誤發緊急澄清：很抱歉

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，縣府卻誤發要保全區域民眾疏散避難，造成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。