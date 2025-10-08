花蓮洪災重創光復鄉 中央災變中心：累計19死5失聯157傷

花蓮洪災重創光復鄉，中央災害應變中心說，今天發生2起地震，經比對影像確認馬太鞍溪堰塞湖無異常變化，但仍維持紅色警戒；上午尋獲1具遺體，累計19死、5失聯、157傷。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心於傍晚進行第32次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、交通部主秘沈慧虹主持。

農林漁牧組報告表示，上午7時52分發生顯著有感地震，林業保育署立即比對馬太鞍溪堰塞湖地震前後網路攝影機、UAV空拍影像結果，僅天然壩下游兩側深槽有部分土砂崩落，但堰塞湖無異常變化及無重新阻塞流路情形。

另外，今天無人機觀測顯示，天然壩體及水流無異狀，湖水量體無大變化，但考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需積極清疏、導流及防堵，因此仍維持紅色警戒。近8日蓄水量維持穩定變化幅度極小。

搜索救援組表示，上午11時28分在距離政旺砂石廠約230米處，挖掘到政旺砂石場黃姓老闆娘的座車，並於車內發現1具遺體，身分仍待確認，已於下午2時53分送相驗。

同時，最新統計資料截至下午6時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成19人死亡、5人失聯、157人受傷；颱風全國一般災情總計為959件，花蓮縣占907件。

收容安置組說明，截至下午4時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，安置146人。

盤點高風險避難弱勢族群，列為優先撤離對象部分。疏散撤離組表示，經洽花蓮縣政府後，稱昨天已函請公所於20日前回覆名冊，將持續輔導花蓮縣政府辦理建立名冊事宜。

交通工程組說，台鐵疏運今天加開12列次，所有對號列車增停光復站（不含鳴日號等觀光列車）；截至下午4時，光復車站出站人數為5565人、進站人數為1764人。

馬太鞍溪河道處置現況，水電維生組表示，持續辦理第二階段堤防加強加固作業，5日已完成加高5公尺高臨時土堤作業共2860公尺；加裝鋼網與混凝土噴覆層作業，今天2100公尺全數完工（扣除便道及無法施作部分的長度）。

環境部說，環境清理作業截至7日止，累計動員環保清潔人力6304人次、清潔機具2546台，清除淤泥及垃圾量10萬2945公噸。

沈慧虹最後裁示，花蓮地區近日要注意餘震可能發生，請現場人員務必依避難原則確保自身安危，並依相關規定進行是否發送警報和疏散撤離等作業；高風險弱勢族群保全名冊部分，建議作業期程能再加快；災區側溝清理作業，也請相關單位能如期完成。

