快訊

獨／金價飆漲破4000美元 他扛300萬現金衝銀樓「剛好有閒錢」

蛋白過量會洗腎？醫師點名最危險族群 1形式補充恐害腎壞掉

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

花蓮洪災重創光復鄉 中央災變中心：累計19死5失聯157傷

中央社／ 台北8日電
花蓮縣復興鄉家戶清淤工作即將完成，但路邊仍然有清出的土堆待後續處理。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
花蓮縣復興鄉家戶清淤工作即將完成，但路邊仍然有清出的土堆待後續處理。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

花蓮洪災重創光復鄉，中央災害應變中心說，今天發生2起地震，經比對影像確認馬太鞍溪堰塞湖無異常變化，但仍維持紅色警戒；上午尋獲1具遺體，累計19死、5失聯、157傷。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖專案中央災害應變中心於傍晚進行第32次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、交通部主秘沈慧虹主持。

農林漁牧組報告表示，上午7時52分發生顯著有感地震，林業保育署立即比對馬太鞍溪堰塞湖地震前後網路攝影機、UAV空拍影像結果，僅天然壩下游兩側深槽有部分土砂崩落，但堰塞湖無異常變化及無重新阻塞流路情形。

另外，今天無人機觀測顯示，天然壩體及水流無異狀，湖水量體無大變化，但考量下游河道土砂淤積嚴重，仍需積極清疏、導流及防堵，因此仍維持紅色警戒。近8日蓄水量維持穩定變化幅度極小。

搜索救援組表示，上午11時28分在距離政旺砂石廠約230米處，挖掘到政旺砂石場黃姓老闆娘的座車，並於車內發現1具遺體，身分仍待確認，已於下午2時53分送相驗。

同時，最新統計資料截至下午6時止，馬太鞍溪堰塞湖溢流共造成19人死亡、5人失聯、157人受傷；颱風全國一般災情總計為959件，花蓮縣占907件。

收容安置組說明，截至下午4時止，實際開設收容處所於花蓮縣光復鄉，共開設2處收容處所，安置146人。

盤點高風險避難弱勢族群，列為優先撤離對象部分。疏散撤離組表示，經洽花蓮縣政府後，稱昨天已函請公所於20日前回覆名冊，將持續輔導花蓮縣政府辦理建立名冊事宜。

交通工程組說，台鐵疏運今天加開12列次，所有對號列車增停光復站（不含鳴日號等觀光列車）；截至下午4時，光復車站出站人數為5565人、進站人數為1764人。

馬太鞍溪河道處置現況，水電維生組表示，持續辦理第二階段堤防加強加固作業，5日已完成加高5公尺高臨時土堤作業共2860公尺；加裝鋼網與混凝土噴覆層作業，今天2100公尺全數完工（扣除便道及無法施作部分的長度）。

環境部說，環境清理作業截至7日止，累計動員環保清潔人力6304人次、清潔機具2546台，清除淤泥及垃圾量10萬2945公噸。

沈慧虹最後裁示，花蓮地區近日要注意餘震可能發生，請現場人員務必依避難原則確保自身安危，並依相關規定進行是否發送警報和疏散撤離等作業；高風險弱勢族群保全名冊部分，建議作業期程能再加快；災區側溝清理作業，也請相關單位能如期完成。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 災害 地震

延伸閱讀

鏟子超人快來看！到光復鄉遇撤離警報 先找這些地方避難

花蓮堰塞湖災後復原遇難關 雲林「清溝神車隊」跨中央山脈馳援

影／花蓮災區重建路長 台中企業家捐百萬水電材料送愛到花蓮

花蓮災民「人在籍不在」 劉世芳：房屋需修繕就設法找當事人

相關新聞

季連成：目標10月15日前全面完成災區側溝清理 盡快恢復居民正常生活

中央災害應變中心前進協調所8日指出，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送...

卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林...

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，林保署花蓮分署派遣9人深山特遣隊實地探勘堰塞湖，隊員下山後形容環境就像是「世界末日」，長途...

光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

花蓮縣今早發生規模5級地震，雖未達堰塞湖紅色警戒疏散標準，但花蓮縣消防局誤發警報。花蓮縣行研處長陳建村說，錯就錯了，縣府...

影／花蓮5.0地震馬太鞍堰塞湖影像曝光 劇烈晃動約30秒

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，林保署花蓮分署公布勘查堰塞湖結果，有部分土...

光復鄉「狼來了」警報又來！花蓮縣府誤發緊急澄清：很抱歉

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，縣府卻誤發要保全區域民眾疏散避難，造成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。