快訊

「董娘回家了！」 失聯16天 砂石場員工挖到老闆娘遺體

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

輕颱「娜克莉」今下午2時生成 未來路徑及影響程度曝光

環管署長首度公開回應出訪歐洲爭議 強調災情發生即返台

中央社／ 台北8日電

環管署長顏旭明日前遭立委爆料，花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災期間與廠商在歐洲參訪，有圖利嫌疑。顏旭明今天首度公開說明相關行程，強調災情發生旋即返台，並無爆料中的遊玩行程。

國民黨立委陳菁徽日前表示，環境部環管署長顏旭明在花蓮堰塞湖溢流釀災期間，還跟民間廠商在歐洲參訪，質疑有圖利嫌疑。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、勞動部長及衛生福利部長針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委張啓楷針對歐洲參訪一事質詢，並表示手邊就有一份當初的行程。環境部長彭啓明一看到就打斷，強調是假的內容，「委員不要被狗仔害了」。

顏旭明說明，這是旅行社最初規劃，但與最後參訪安排不同。

顏旭明也公開說明此次參訪行程，9月22日、23日是在比利時考察，關於廚餘處理、醫療廢棄物及碳捕捉等項目；9月23日下午發生花蓮災情便從比利時趕回法國，並搭隔天上午7時的飛機返台，一落地即刻前往花蓮，一直到昨天才回台北、今天出席備詢。

環境部日前說明，針對此事9月27日彭啓明已請政風單位立即啟動調查，確保過程公開透明，避免外界疑慮。

環境部指出，颱風災情發生後，顏旭明第一時間就透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，9月26日已親赴花蓮現地關心及協助相關處理。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 彭啓明 陳菁徽

延伸閱讀

烏山頭浮動光電板引疑慮 彭啓明：水面型光電是否環評 和能源署研議中

馬太鞍堰塞湖溢流砂土達2千萬立方公尺 彭啓明公布處理方式

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

常態化查軍公教領陸證 張啓楷：應高階政務、接觸核心圈優先

相關新聞

季連成：目標10月15日前全面完成災區側溝清理 盡快恢復居民正常生活

中央災害應變中心前進協調所8日指出，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送...

卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林...

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，林保署花蓮分署派遣9人深山特遣隊實地探勘堰塞湖，隊員下山後形容環境就像是「世界末日」，長途...

光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

花蓮縣今早發生規模5級地震，雖未達堰塞湖紅色警戒疏散標準，但花蓮縣消防局誤發警報。花蓮縣行研處長陳建村說，錯就錯了，縣府...

影／花蓮5.0地震馬太鞍堰塞湖影像曝光 劇烈晃動約30秒

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，林保署花蓮分署公布勘查堰塞湖結果，有部分土...

光復鄉「狼來了」警報又來！花蓮縣府誤發緊急澄清：很抱歉

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，縣府卻誤發要保全區域民眾疏散避難，造成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。