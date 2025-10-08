環管署長首度公開回應出訪歐洲爭議 強調災情發生即返台

環管署長顏旭明日前遭立委爆料，花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災期間與廠商在歐洲參訪，有圖利嫌疑。顏旭明今天首度公開說明相關行程，強調災情發生旋即返台，並無爆料中的遊玩行程。

國民黨立委陳菁徽日前表示，環境部環管署長顏旭明在花蓮堰塞湖溢流釀災期間，還跟民間廠商在歐洲參訪，質疑有圖利嫌疑。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長、勞動部長及衛生福利部長針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委張啓楷針對歐洲參訪一事質詢，並表示手邊就有一份當初的行程。環境部長彭啓明一看到就打斷，強調是假的內容，「委員不要被狗仔害了」。

顏旭明說明，這是旅行社最初規劃，但與最後參訪安排不同。

顏旭明也公開說明此次參訪行程，9月22日、23日是在比利時考察，關於廚餘處理、醫療廢棄物及碳捕捉等項目；9月23日下午發生花蓮災情便從比利時趕回法國，並搭隔天上午7時的飛機返台，一落地即刻前往花蓮，一直到昨天才回台北、今天出席備詢。

環境部日前說明，針對此事9月27日彭啓明已請政風單位立即啟動調查，確保過程公開透明，避免外界疑慮。

環境部指出，颱風災情發生後，顏旭明第一時間就透過線上方式全力指揮與調度災後復原工作，並隨即調整行程，9月26日已親赴花蓮現地關心及協助相關處理。

