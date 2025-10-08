卓榮泰3度到花蓮光復勘災 強調「我們來救災，不是來究責」

快訊

聯合報／ 記者王燕華戴永華／連線即時報導
行政院長卓榮泰今天三度到花蓮光復勘災，對於今天又發現一具遺體，表達遺憾，也對前來救災，因敗血症不幸過世的「挖土機超人」林鴻森表達敬意。卓說，「我們來這裡都是來救災，不是來究責的」，對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

他說，首先遺憾是剛剛聽到發現一位大體，感到非常遺憾，我們沒有放棄這6位失聯者，還是會繼續搜尋，把能夠用盡各種的方法，在可控及更快的時間來尋找出來，安慰家屬。

他強調，是來救災，不是來究責，他有說過有七個順序要做，第一個搶救生命，第二個恢復家園，第三個去化垃圾跟這些淤泥，第四個恢復環境交通，現在大概做到這個部分，雖然不是百分之百，但大概做到。

卓榮泰說，下階段是民房及農田損失、公共設施的損失要如何補償，接著第六項要提出一個復原重建計畫，最後才會要了解該如何來檢討，釐清責任及未來的改進這是最後的工作，所以從來都是以救災為第一，不是來究責的，希望大家能夠瞭解，但是責任不釐清，無從對未來的安全做改善，所以這是必要的。

此外，花蓮今天上午發生規模5地震，最大震度4級，並未達到撤離標準，按照標準震度「5弱」才會啟動緊急撤離，引起驚慌。卓榮泰針對縣政府上午誤發警報表示，今天提高注意並沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。

卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影
卓榮泰3度到花蓮光復勘災，他強調「我們來救災，不是來究責」。對於上午縣府誤發警報，卓說，提高注意沒有錯，未來一定要更詳實正確把訊息給國人。記者王燕華／攝影

光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

花蓮縣今早發生規模5級地震，雖未達堰塞湖紅色警戒疏散標準，但花蓮縣消防局誤發警報。花蓮縣行研處長陳建村說，錯就錯了，縣府...

季連成：目標10月15日前全面完成災區側溝清理 盡快恢復居民正常生活

中央災害應變中心前進協調所8日指出，今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰執行搜索救援任務及協助民宅送...

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，林保署花蓮分署派遣9人深山特遣隊實地探勘堰塞湖，隊員下山後形容環境就像是「世界末日」，長途...

影／花蓮5.0地震馬太鞍堰塞湖影像曝光 劇烈晃動約30秒

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，林保署花蓮分署公布勘查堰塞湖結果，有部分土...

光復鄉「狼來了」警報又來！花蓮縣府誤發緊急澄清：很抱歉

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，縣府卻誤發要保全區域民眾疏散避難，造成民眾...

