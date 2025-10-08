花蓮災民「人在籍不在」 劉世芳：房屋需修繕就設法找當事人

立法院財政委員會聯席審查會議上午進行「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，內政部長劉世芳前往立法院備詢，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情重建工作，劉世芳表示花蓮縣光復鄉災區慰助金已於7日開放申請，行政院特別設立一站式服務站，為受災鄉親提供便利的申請管道。

針於「人在籍不在」的受災戶申請問題，劉世芳強調在一站式服務啟動前，已透過民政系統逐戶了解災情狀況，目前已匡列1837戶符合堰塞湖補助慰助金資格的住戶，由於慰助金主要以房屋修繕為發放原則，因此只要房屋需要修繕，相關單位就會設法找到當事人。

