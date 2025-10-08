光復鄉又傳烏龍警報 縣府代表起身道歉：救難人員過度反應

花蓮縣今早發生規模5級地震，雖未達堰塞湖紅色警戒疏散標準，但花蓮縣消防局誤發警報。花蓮縣行研處長陳建村說，錯就錯了，縣府會虛心檢討改進，也請大家體諒，0923的印象，對於在光復第一現場的災民與救難人員是一個嚴重創傷，這樣情境下有些過度反應，也是人情之常。

吉安鄉今天上午7時52分發生規模5的淺層地震，最大震度4，縣府發出細胞簡訊，堰塞湖有壩體破壞疑慮，請光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉保全區域民眾立即撤離。之後又發警報，表示監測影像顯示狀況穩定，解除警報。

消防局長吳兆遠坦言，由於同仁以為花蓮規模達到5就要發布而誤發，「造成大家困擾，很抱歉」，未來發布警報會多加確認。

中央前進協調所上午說明救災進度，縣府代表陳建村面對外界責難，無奈站起身說，早上確實是誤報，「錯了就錯了，縣府一定會虛心檢討改進」，後續一定按照中央標準SOP，光復觀測站的震度達到5弱，才能夠發布警報。

陳建村說明，基層消防局同仁0923後就在光復第一線執勤，壓力非常大也非常辛苦，相對鄉親受的苦，救難人員的苦何足掛齒，他不敢請大家體諒，但所有災民和救難單位身在光復第一現場，0923的印象在大家心裡，甚至是一個嚴重創傷，在這樣的情境下有些過度反應，真的是人情之常。

中央前進協調所副總協調官李孟諺說明，監測堰塞湖、溪流狀況都正常，沒有新的大型崩塌，以現在水量500多萬噸，就算最壞狀況，水流下來水位最多1公尺，不會越過堤防。

總協調官季連成說，上午的地震未達到強制撤離的標準，確實是縣府誤發。撤離計畫正由縣府修正，這兩天完成後會向外界正式報告，並做兵棋推演及正式演練。

在撤離計畫完成前，若有強制撤離需求，緊急應變作為是兩層樓以上家戶都要垂直撤離，平房、獨居老人會請軍方、志工及消防人員協助疏散到光復糖廠、鄉公所二樓，學校也全部採取垂直撤離到2、3樓，請教育部向校方說明。 花蓮縣吉安鄉今天發生芮氏規模5.0地震，馬太鞍溪堰塞湖無異狀。圖／林保署花蓮分署提供 中央前進協調所副總協調官李孟諺（左）說明堰塞湖狀況。記者王燕華／攝影 花蓮縣吉安鄉今天發生芮氏規模5.0地震，馬太鞍溪堰塞湖無異狀。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮縣吉安鄉今天發生芮氏規模5.0地震，馬太鞍溪堰塞湖無異狀。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮縣吉安鄉今天發生芮氏規模5.0地震，馬太鞍溪堰塞湖無異狀。圖／林保署花蓮分署提供

商品推薦