影／花蓮5.0地震馬太鞍堰塞湖影像曝光 劇烈晃動約30秒

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，林保署花蓮分署公布勘查堰塞湖結果，有部分土砂崩落，整體沒有異常，水位站也沒有明顯變化。同時提供監視堰塞湖鏡頭君影像，地震時畫面劇烈晃動約30秒，幸未造成災情。

今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0地震，地震深度6.1公里，花蓮最大震度4級。花蓮分署公布錄地震發生時，馬太鞍溪堰塞湖鏡頭君超晃畫面，在今早7時52分20秒左右畫面開始激烈搖晃，持續約30秒，好在沒有發生大型土石崩落狀況，只有煙塵瀰漫。

花蓮分署立即派員以無人機勘查堰塞湖，指出比對地震前後網路攝影機、UAV空拍影像結果，堰塞湖僅天然壩下游兩側深槽有部分土砂崩落，堰塞湖無異常變化及無重新阻塞流路的情形；微地動儀沒有偵測到大型新的崩塌，也沒有水流異常情形，且水利署下游水位站目前沒有明顯變化。

花蓮縣吉安鄉今天發生芮氏規模5.0地震，馬太鞍溪堰塞湖無異狀。圖／林保署花蓮分署提供
