光復鄉「狼來了」警報又來！花蓮縣府誤發緊急澄清：很抱歉

今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，縣府卻誤發要保全區域民眾疏散避難，造成民眾恐慌。花蓮縣消防局長吳兆遠表示，由於同仁以為花蓮規模達到5就要發布而誤發，「造成大家困擾，很抱歉」，未來發布警報會多加確認。

吳兆遠受訪表示，這起地震沒有達到發布警報的標準，確實是誤發警報，災害管理科同仁以為花蓮規模5級就要發警報，會再請同仁加強確認了解發布的標準，且要發布之前必須多加確認。

前進協調所大會報告，有關花蓮縣政府今天誤發警報，稱「請光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，請配合撤離至安全處所避難」一事，光復鄉災後復原專案中央協調所指出，根據遠端影像監視器即時監控畫面以及農業部林保署立即出動無人機前往堰塞湖觀測，目前溢流口沒有阻塞，正常溢流，溢流水量沒有明顯增大，狀況應屬穩定，並沒有花蓮縣政府稍早警報所稱風險，農業部會隨時掌握地震後的影響，經濟部水利署也會密切觀察下游水位變化，請民眾暫勿恐慌。

花蓮縣議員蔡依靜表示，早上的時候是有明顯震度，當下腦中就閃過念頭「現在怎麼辦？有沒有什麼地方有問題」，馬上在群組裡傳訊息跟大家說，「有任何地方有問題請回報」，發布警報一定要審慎，居民們也都非常有警惕性，當下也想要知道要往哪裡走。

蔡依靜說，地震發生後大家都很驚慌，「怎麼沒有聽到警報？是廣播有問題嗎？」、「現在到底要怎麼辦」自己立刻請大家聽從警報的宣導，先到安全的地方。剛好人就在中央前進協調所，才了解中央有派直升機上山查看堰塞湖目前的情況，後來才知道警報可能是誤傳，由於地震規模達到5就發警報，發布警報應該要有標準，這是縣府的疏失。

今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0有感地震，花蓮最大震度4級，馬太鞍堰塞湖目前沒有異常。記者王思慧／攝影

