馬太鞍堰塞湖溢流砂土達2千萬立方公尺 彭啓明公布處理方式

花蓮縣光復鄉洪災發生兩周，災害搶救與家園復原逐漸進入軌道。環境部表示，本次溢流砂土總計約2000萬立方公尺，其中廢棄物分選後若為私人財物，交縣政府保管；若判定為廢棄物，金屬變賣回收、玻璃塑膠交予回收業、廢木材作為替代燃料、不具回收價值可燃物運至焚化廠處理。

立法院衛環委員會今邀請環境部部長、勞動部部長及衛生福利部長等針對「災後復原重建及清理因應作為」進行專題報告，並備質詢。

環境部長彭啓明報告時指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖致災後，環境復原工作持續進行中，環境管理署協調地方環保局支援花蓮縣執行環境清理作業，截至10月7日止，累計動員環保清潔人力6043人次、清潔機具2436輛次，清除垃圾量（含淤泥）估計約8萬5605公噸。

另為暫置清除的淤泥與垃圾，環境部會同花蓮縣環保局與台糖公司協調，台糖公司同意借用暫置場共3處，備用3處。第一處計0.39公頃、第二處計0.24公頃以及第三處計5.27公頃。9月29日與台糖公司及花蓮縣環保局會勘，台糖同意借用第4至第6處（台糖62、63、66耕區）共計24.28 公頃備用，未來不足時可提供使用。 總計6處可供暫置面積共約30.18公頃，約可暫置100萬公噸淤泥及垃圾量。

另依經濟部水利署推估，本次溢流砂土總計約2000萬立方公尺，市區清理出廢棄物主要是淤泥混合大型家具、室內裝修及民生垃圾為主，少數為廢機動車輛，經以空拍圖顯示，位於市區量體約為100萬立方公尺。

彭啓明說，由於數量龐大，國內無單一廠商可容納此數量，循例0403、0423花蓮震災營建廢棄物處理方式，於暫置區或其他地點設置分選設備，妥託專業廠商辦理現場分選作業。分選後若為私人財物，交縣政府保管；若判定為廢棄物，金屬變賣回收、玻璃塑膠交予回收業、廢木材作為替代燃料、不具回收價值可燃物運至焚化廠處理。

彭啓明進一步說明，砂土需由各部會、花蓮縣政府與台糖公司共同協助去化，可去化路徑包含農地回填、公有土地設置土資場及回填、公共工程開發回填、地層下陷國有地回填、已封閉土資場重啟。以及整治區區段重劃填土工程、成立砂土貯備中心標售、掩埋場復育、活化使用、水泥原料等。

