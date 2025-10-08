聽新聞
花蓮規模5.0地震 劉世芳：空拍畫面顯示堰塞湖壩體正常
花蓮吉安鄉今天上午7時52分發生芮氏規模5.0地震，稍早當地響起國家級警報，提醒馬太鞍上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，示警光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾，立即啟動疏散避難措施。內政部長劉世芳指出，今早8時15分，空拍機拍到堰塞湖壩體正常，會繼續監控。
稍早行政院光復鄉災後復原專案中央協調所也說明，根據遠端影像監視器即時監控畫面以及農業部林保署立即出動無人機前往堰塞湖觀測，目前溢流口沒有阻塞，正常溢流，溢流水量沒有明顯增大，狀況應屬穩定，沒有花蓮縣政府稍早警報所稱風險，農業部會隨時掌握地震後的影響，經濟部水利署也會密切觀察下游水位變化，請民眾暫勿恐慌。
另針對花蓮屋損恐有「籍在人不在」的問題，劉世芳指出，目前已透過民政系統挨家挨戶看狀況，匡列堰塞湖慰助金對象仍是1837戶，而「籍在人不在」的問題，會在結束一站式服務後想辦法找到當事人，「只要房屋需要修繕的話我們會找到當事人」。
