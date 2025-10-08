花蓮上午規模5地震 光復鄉震度3級未達撤離標準
花蓮吉安今天上午發生規模5地震，氣象署表示，觀測最大震度在花蓮市達4級，另外在光復鄉震度3級，在震度上未達影響馬太鞍溪堰塞湖必須撤離的標準，至於實際情況需由現場指揮中心判斷。
根據氣象署最新資訊，今天上午7時52分，在花蓮縣吉安鄉發生規模5.0地震，深度6.1公里，最大震度花蓮縣4級、南投縣3級。
氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，地震成因是屬於板塊隱沒造成，深度較淺，預估後續仍可能會有規模4至4.5左右的餘震；但由於花蓮是台灣地震相當頻繁的地區，大約70%的地震都發生在那邊，後續發生的地震是否屬於餘震、或是不同序列的地震較不易判別。
另外，吳健富指出，這起地震在花蓮縣光復鄉測得震度約3級，主要是震度會隨著離震央的位置遠近而慢慢減弱；當地的指揮中心會進一步確認對馬太鞍堰塞湖是否會有安全疑慮。
吳健富說明，當地指揮中心針對地震應變機制設定了一個標準，主要是在地震震度達5弱時會執行，並綜合評估多種因素來決定是否撤離，包含當下的蓄水狀況、壩體的高度及相關壩體結構等，都會交由現場進一步判斷。
吳健富再次強調，花蓮地震相當頻繁，提醒民眾還是要保持注意。
