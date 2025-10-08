光復鄉佛祖街埋於泥海 律師逆風：應考慮遷離而非持續清淤

花蓮光復鄉佛祖街洪災發生已兩周，多處淤泥掩埋達一層樓高，來自各地的「鏟子超人」志工與國軍仍持清淤中，律師林智群（klaw）昨（7）日在臉書逆風發文指出，佛祖街原本就是位於「行水區」，地勢低窪且靠近堤防，持續讓居民居住在該區「其實不安全」，應該由地方政府提出具體遷村方案。

林智群建議，目前佛祖街淹到一層樓的住戶，已經可以考慮遷離，而非持續找「鏟子超人」挖土。他引用研究者林庭揚製作的地圖指出，馬太鞍溪百年來河道多次變遷，而佛祖街就位於馬太鞍溪沿岸，是特別低窪、靠近堤防的地方。日治時期便被劃為行水區，顯示該地長期為洪水氾濫區域。

該貼文引起網友熱烈討論。有民眾認為：「不如趁機重新規劃安全聚落」，也有人說：「災民不願遷離是人之常情，但花蓮縣政府應該提出完整的遷村計畫，拿著方案去溝通，而不是只喊口號，卻說不清楚遷去哪裡、要怎麼做。」

網友表示：「這是良心話，附近的農田都是泥巴，應該也種不出什麼東西，附近的淤泥也可能在大豪雨後又淹水，地形地貌已經永久改變，人力不可能無止盡的清除淤泥」、「裡面還有泥巴高達三、四公尺的，這些地方其實都不適合再住人，只是居民可能想找逝去的親人及重要物品，才需要繼續挖掘。」

但也有網友質疑，一旦啟動遷村，恐引發土地重劃與補償爭議，甚至成為地方與中央政府政治攻防戰的籌碼，不得不慎。

