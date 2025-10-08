花蓮發生5.0地震 林保署花蓮分署：堰塞湖無異狀

快訊

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
今天上午7時52分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度6.1公里，花蓮最大震度4級，馬太鞍堰塞湖目前沒有異常。圖／林保署花蓮分署提供
地牛翻身，今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度6.1公里，花蓮最大震度4級，馬太鞍堰塞湖目前沒有異常，與昨天一樣，花蓮縣也無相關地震災情。

昨天中央災害前進協調所指揮官季連成坦承「5弱地震難掌握」，中央與花蓮縣府討論擬訂撤離計畫，先針對撤離路線、收容地點及撤離人員進行圖上兵棋推演，接下來請災民配合撤離演練。

林保署花蓮分署長黃群策表示，初步觀察，堰塞湖沒有再次堆積，也沒有重新蓄水，都跟昨天原來一樣，狀況穩定。

中央發布細胞簡訊，指出今天7時52分在吉安鄉發生最大震度4級地震，經觀察堰塞湖監測影像顯示，狀況穩定、解除警報。另消防局表示，目前尚未接獲相關災情。

今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度6.1公里，花蓮最大震度4級，馬太鞍堰塞湖目前沒有異常。記者王思慧／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 地震

