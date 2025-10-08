花蓮發生5.0地震 林保署花蓮分署：堰塞湖無異狀
地牛翻身，今天上午7時52分，在花蓮縣政府西方6.9公里、位於花蓮縣吉安鄉，發生芮氏規模5.0有感地震，地震深度6.1公里，花蓮最大震度4級，馬太鞍堰塞湖目前沒有異常，與昨天一樣，花蓮縣也無相關地震災情。
昨天中央災害前進協調所指揮官季連成坦承「5弱地震難掌握」，中央與花蓮縣府討論擬訂撤離計畫，先針對撤離路線、收容地點及撤離人員進行圖上兵棋推演，接下來請災民配合撤離演練。
林保署花蓮分署長黃群策表示，初步觀察，堰塞湖沒有再次堆積，也沒有重新蓄水，都跟昨天原來一樣，狀況穩定。
中央發布細胞簡訊，指出今天7時52分在吉安鄉發生最大震度4級地震，經觀察堰塞湖監測影像顯示，狀況穩定、解除警報。另消防局表示，目前尚未接獲相關災情。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言