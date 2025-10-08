花蓮發生5.0地震 林保署花蓮分署：堰塞湖無異狀

花蓮縣光復鄉洪災發生兩周，災害搶救與家園復原逐漸進入軌道，不料，立委傅崐萁質詢提出中央未擬定撤離計畫導致地方撤離不及時，行政院長卓榮泰開嗆「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」，再度讓救災問題淹沒在政治口水中。「鏟子超人」揮汗身影感動人心，災區需要的是技術、資源與協調，絕非朝野對立，馬太鞍堰塞湖總有一天被妥善處理，但政界堰塞湖不知要多久才能清除。

2025-10-08 05:50