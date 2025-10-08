快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸過世。圖／家屬提供
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災，在中秋夜不幸過世。圖／家屬提供

桃園市48歲挖土機工程行負責人林鴻森在花蓮光復救災，因腿傷感染引發敗血症，不幸於中秋夜過世。光復鄉青年、YouTube頻道「太累走起 Terry walking」版主廖泰瑞在Threads記錄與林鴻森一起救災的互動，「雖然我們才認識一天，但是您卻用生命教導我們年輕人『即使世界如此殘忍，但還是要溫柔以對』」。

廖泰瑞日前也化身「鏟子超人」，回到光復鄉協助救災，他拍攝的影片中，記錄到林鴻森賣力救災的身影。他表示，10月2日協助清理一名長者的家，林鴻森當時跟他說，「你叫阿公先出去，不要看我在挖他的家，他會難過」。林鴻森一邊挖土一邊和其他救災志工說，「如果看到沒有壞掉的東西，還是還沒損壞的物品，幫阿公拿起來，不要鏟掉」。

廖泰瑞表示，這是多麼替人著想，也不求回報的付出。當他得知林鴻森因為感染而離世，眼淚掉下來，「雖然我們才認識一天，但是您卻用生命教導我們年輕人『即使世界如此殘忍，但還是要溫柔以對』」。那種粗獷豪邁外型，但是說出來的話是無比溫柔，所以才會對林鴻森非常有印象。

廖泰瑞表示，他來第10天了遇到非常多的志工，但是一眼就認出來的人就是林鴻森，因為林鴻森都是免費出車，並且無償的來幫忙，在救災前期環境真的是只有「惡劣災難」可以形容，但是林鴻森卻義無返顧且帶領年輕一輩的鏟子超人，告知注意安全以及保護好受災戶的財產。「這些真的是寶貴的一課，在我生命之中烙下深刻的一章節」。

其他網友表示，「謝謝你在最後記錄到林大哥的溫柔，讓我們知道他是多麼好的人，謝謝台灣是這麼有愛的地方，只要我們抱著希望，大家都不會放棄，願林大哥跟逝去的災民安息」、「世界破破爛爛，內憂外患，我們縫縫補補，團結一致，凝聚一起延續林大哥的力量」、「10月2日我也在同個地方幫忙，看到消息真的很不捨，林大哥真的很豪爽」、「前幾天也才跟他共事過，聽到這消息，真的很難過」。

林鴻森的姪子也在Threads發文，他上周一同去光復救災，堂叔的身體不好，「但他跟我說工作可以放著，救災沒有完成他不會回桃園」。堂叔是外表粗魯內心柔軟的人，也很有個性，「最喜歡烤肉的他，還選在中秋連假離開我們去更快樂安詳的地方。祝福叔叔一路好久，心無罣礙」。他也提醒其他鏟子超人一定要注意自己的身體情況，凡事量力而為。

