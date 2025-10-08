聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮受災救助從寬 政院同意由村長認定

聯合報／ 記者洪子凱王思慧／花蓮報導
花蓮光復鄉災區昨天恢復上班上課，雖然校園傷痕仍在，但孩童都很開心見到久違的同學。記者洪子凱／攝影
花蓮光復鄉災區昨天恢復上班上課，雖然校園傷痕仍在，但孩童都很開心見到久違的同學。記者洪子凱／攝影

花蓮光復鄉災區昨恢復上班上課，不少人仍繼續請假。有學生因家園被摧毀，至今書包、制服和文具都找不到，只能克難上課；也有家長車被沖走，但擔心災區交通亂，只好借車接送。災民希望政府趕快幫助重建家園，對於「人在籍不在」的災民，行政院同意，只要村長認定有受災，就可從寬救助。

行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其中光復鄉七個村共一八三七戶列為受災區，其他村里則由村里長實地認定受災情形後納入補助。行政院昨在光復鄉開一站式服務站，受理九八三件慰助金申請案。

外界關心由村長認定是否造成壓力？前進協調所總協調官季連成表示，「村長要有擔當」，這是政府官員應負的責任，是否受災、淹水，村長肉眼即可判斷，中央依地方認證結果發放補助，程序清楚、責任分明。

不過，不少人首日上班日仍在清理家園，昨天繼續請假，還有超商店員因店面受損嚴重無法營業，問縣府是否有慰問金，但因居住地非在此無法請領，成了「補助孤兒」。針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政務委員陳金德說，只要村長認定有受災，可從寬認定給予救助。

光復鄉昨天七所國中小學生總人數五四六人，四四五人到校，線上學習有廿七人，其餘則請假。至於幼兒園總人數為一二二人，有六十四人到校，其餘則請假。

光復國中昨天恢復全實體授課，學校也租一台遊覽車、一台小巴接送學生上下課，還有學生因家園摧毀，被迫暫時住在瑞穗鄉，由祖父接送上學。有學生因制服被沖走，只能穿便服進入校園，還有人至今書包、衣服都找不到，難掩失落。一名國三學生說，這幾天除了自習，都在幫清理家園，很感謝各界志工幫忙。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

相關新聞

光復洪災撤離 卓揆、傅崐萁互槓

花蓮洪災再度引爆朝野交鋒，行政院長卓榮泰昨天在立法院批評花蓮縣政府，該撤離不撤離、該清除不清除，難怪全國公民和當地災民都...

挖土機超人感染逝 疾管署：災區汙水土壤 藏有致病細菌

四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災，不幸因腿傷感染引發敗血症過世。雙和醫院感染科主治醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導...

花蓮「挖土機超人」因救災過世 兒以父為傲

花蓮光復洪災嚴重，全台「鏟子超人」譜寫感人義舉，中秋節卻發生首位救災志工受傷過世消息。桃園市四十八歲挖土機工程行老闆林鴻...

花蓮受災救助從寬 政院同意由村長認定

花蓮光復鄉災區昨恢復上班上課，不少人仍繼續請假。有學生因家園被摧毀，至今書包、制服和文具都找不到，只能克難上課；也有家長...

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。