花蓮受災救助從寬 政院同意由村長認定
花蓮光復鄉災區昨恢復上班上課，不少人仍繼續請假。有學生因家園被摧毀，至今書包、制服和文具都找不到，只能克難上課；也有家長車被沖走，但擔心災區交通亂，只好借車接送。災民希望政府趕快幫助重建家園，對於「人在籍不在」的災民，行政院同意，只要村長認定有受災，就可從寬救助。
行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其中光復鄉七個村共一八三七戶列為受災區，其他村里則由村里長實地認定受災情形後納入補助。行政院昨在光復鄉開一站式服務站，受理九八三件慰助金申請案。
外界關心由村長認定是否造成壓力？前進協調所總協調官季連成表示，「村長要有擔當」，這是政府官員應負的責任，是否受災、淹水，村長肉眼即可判斷，中央依地方認證結果發放補助，程序清楚、責任分明。
不過，不少人首日上班日仍在清理家園，昨天繼續請假，還有超商店員因店面受損嚴重無法營業，問縣府是否有慰問金，但因居住地非在此無法請領，成了「補助孤兒」。針對「人在籍不在」的受災戶，行政院政務委員陳金德說，只要村長認定有受災，可從寬認定給予救助。
光復鄉昨天七所國中小學生總人數五四六人，四四五人到校，線上學習有廿七人，其餘則請假。至於幼兒園總人數為一二二人，有六十四人到校，其餘則請假。
光復國中昨天恢復全實體授課，學校也租一台遊覽車、一台小巴接送學生上下課，還有學生因家園摧毀，被迫暫時住在瑞穗鄉，由祖父接送上學。有學生因制服被沖走，只能穿便服進入校園，還有人至今書包、衣服都找不到，難掩失落。一名國三學生說，這幾天除了自習，都在幫清理家園，很感謝各界志工幫忙。
