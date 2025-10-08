聽新聞
0:00 / 0:00

光復洪災撤離 卓揆、傅崐萁互槓

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰李人岳／台北報導

花蓮洪災再度引爆朝野交鋒，行政院長卓榮泰昨天在立法院批評花蓮縣政府，該撤離不撤離、該清除不清除，難怪全國公民和當地災民都覺得地方政府不存在；他還怒斥國民黨立委傅崐萁，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」，難道要中央接管花蓮縣政府嗎？傅崐萁則多次敲桌高聲飆罵，中央未通知地方政府撤離，執行上也未與地方合作。

卓榮泰先前到花蓮勘災時，就當場與傅崐萁因究責問題互槓。立法院昨天施政總質詢，卓、傅再度針鋒相對，傅崐萁質疑，根據「農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定」，本來就要由中央部會輔導地方政府，選定疏散路線與避難收容處所，中央政府何時找地方討論過？洪災撤離計畫在哪裡？

卓榮泰表示，中央輔導地方政府提出疏散計畫，意思就是計畫要由地方政府提出，中央早在八月十二日就要求地方政府提出疏散計畫，九月廿二日花蓮副縣長顏新章和賴清德總統視訊時也說，已經完成疏散，人數也是對的，難道都沒疏散嗎？

傅崐萁繼續質疑，中央未通知地方政府撤離，執行上也未與地方合作等；卓揆回嗆，傅只想聽到想聽的答案，對部會首長的答覆也根本不尊重。地方政府才是該撤離的不撤離，該清除的不清除，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」；傅反問，「這叫救災嗎？」卓揆再連珠砲回擊，「政府沒有投入嗎？國軍沒有投入嗎？協調所沒有投入嗎？」就是因為地方政府效率太慢，所以中央才全部投入，目前已經要求花蓮縣府和中央的前進協調所合併舉行記者會，連這麼簡單的工作，一開始都沒辦法做到，令他覺得不可思議。

卓榮泰也揚言，救災期間出現許多對中央政府的不實指控，若在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這是要維護工作人員的尊嚴與救災工作順利進行。

國民黨桃園市議員凌濤日前質疑，內政部長劉世芳在馬太鞍溪斷橋發生時「魔性訕笑」。劉世芳昨表示，有任何可能妨害救災的錯假訊息，一律移送地檢署偵辦。

國民黨立委翁曉玲質詢指出，八掌溪事件時，時任行政院長游錫堃下台；八八風災時，時任行政院長劉兆玄下台；光復鄉洪災，卓榮泰還有臉站在台上嗎？卓表示，行政院從沒推卸責任，只有聽到地方政府權限不清不楚，質詢也不能昧於事實。

堰塞湖 馬太鞍溪 卓榮泰 傅崐萁

延伸閱讀

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

基隆垃圾處理補助遭砍？卓榮泰：不能蠶食鯨吞把錢搬走

民眾等不到答案…普發1萬何時可以領？卓榮泰仍未給出確切時間點

民眾黨團表態退總預算 卓榮泰：不是立院表決就可無限上綱

相關新聞

光復洪災撤離 卓揆、傅崐萁互槓

花蓮洪災再度引爆朝野交鋒，行政院長卓榮泰昨天在立法院批評花蓮縣政府，該撤離不撤離、該清除不清除，難怪全國公民和當地災民都...

挖土機超人感染逝 疾管署：災區汙水土壤 藏有致病細菌

四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災，不幸因腿傷感染引發敗血症過世。雙和醫院感染科主治醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導...

花蓮「挖土機超人」因救災過世 兒以父為傲

花蓮光復洪災嚴重，全台「鏟子超人」譜寫感人義舉，中秋節卻發生首位救災志工受傷過世消息。桃園市四十八歲挖土機工程行老闆林鴻...

花蓮受災救助從寬 政院同意由村長認定

花蓮光復鄉災區昨恢復上班上課，不少人仍繼續請假。有學生因家園被摧毀，至今書包、制服和文具都找不到，只能克難上課；也有家長...

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。