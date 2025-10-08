光復洪災撤離 卓揆、傅崐萁互槓

花蓮洪災再度引爆朝野交鋒，行政院長卓榮泰昨天在立法院批評花蓮縣政府，該撤離不撤離、該清除不清除，難怪全國公民和當地災民都覺得地方政府不存在；他還怒斥國民黨立委傅崐萁，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」，難道要中央接管花蓮縣政府嗎？傅崐萁則多次敲桌高聲飆罵，中央未通知地方政府撤離，執行上也未與地方合作。

卓榮泰先前到花蓮勘災時，就當場與傅崐萁因究責問題互槓。立法院昨天施政總質詢，卓、傅再度針鋒相對，傅崐萁質疑，根據「農業部土石流及大規模崩塌防災疏散避難作業規定」，本來就要由中央部會輔導地方政府，選定疏散路線與避難收容處所，中央政府何時找地方討論過？洪災撤離計畫在哪裡？

卓榮泰表示，中央輔導地方政府提出疏散計畫，意思就是計畫要由地方政府提出，中央早在八月十二日就要求地方政府提出疏散計畫，九月廿二日花蓮副縣長顏新章和賴清德總統視訊時也說，已經完成疏散，人數也是對的，難道都沒疏散嗎？

傅崐萁繼續質疑，中央未通知地方政府撤離，執行上也未與地方合作等；卓揆回嗆，傅只想聽到想聽的答案，對部會首長的答覆也根本不尊重。地方政府才是該撤離的不撤離，該清除的不清除，「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命」；傅反問，「這叫救災嗎？」卓揆再連珠砲回擊，「政府沒有投入嗎？國軍沒有投入嗎？協調所沒有投入嗎？」就是因為地方政府效率太慢，所以中央才全部投入，目前已經要求花蓮縣府和中央的前進協調所合併舉行記者會，連這麼簡單的工作，一開始都沒辦法做到，令他覺得不可思議。

卓榮泰也揚言，救災期間出現許多對中央政府的不實指控，若在救災當急之下，還是用造謠方式來滿足個人政治傾向者，司法單位應主動偵辦，這是要維護工作人員的尊嚴與救災工作順利進行。

國民黨桃園市議員凌濤日前質疑，內政部長劉世芳在馬太鞍溪斷橋發生時「魔性訕笑」。劉世芳昨表示，有任何可能妨害救災的錯假訊息，一律移送地檢署偵辦。

國民黨立委翁曉玲質詢指出，八掌溪事件時，時任行政院長游錫堃下台；八八風災時，時任行政院長劉兆玄下台；光復鄉洪災，卓榮泰還有臉站在台上嗎？卓表示，行政院從沒推卸責任，只有聽到地方政府權限不清不楚，質詢也不能昧於事實。

