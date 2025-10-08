挖土機超人感染逝 疾管署：災區汙水土壤 藏有致病細菌

四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災，不幸因腿傷感染引發敗血症過世。雙和醫院感染科主治醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導致敗血症並不尋常，患者本身恐有慢性疾病，建議協助治療的醫院檢驗患者體內血液的細菌，以釐清病菌種類。

疾管署發言人曾淑慧指出，災區汙水或土壤中都藏有致病細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、腸弧菌、霍亂弧菌、氣單胞菌、假單胞菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等，若感染這九種病菌，都可能致病，甚至死亡。

