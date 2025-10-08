聽新聞
0:00 / 0:00

挖土機超人感染逝 疾管署：災區汙水土壤 藏有致病細菌

聯合報／ 記者翁唯真沈能元／台北報導

四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災，不幸因腿傷感染引發敗血症過世。雙和醫院感染科主治醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導致敗血症並不尋常，患者本身恐有慢性疾病，建議協助治療的醫院檢驗患者體內血液的細菌，以釐清病菌種類。

疾管署發言人曾淑慧指出，災區汙水或土壤中都藏有致病細菌，包括大腸桿菌、沙門氏菌、創傷弧菌、腸弧菌、霍亂弧菌、氣單胞菌、假單胞菌、類鼻疽伯克氏菌及鉤端螺旋體菌等，若感染這九種病菌，都可能致病，甚至死亡。

堰塞湖 馬太鞍溪 敗血症

延伸閱讀

敗血症非老年專利 年輕健康者感染特殊菌恐速亡

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

相關新聞

光復洪災撤離 卓揆、傅崐萁互槓

花蓮洪災再度引爆朝野交鋒，行政院長卓榮泰昨天在立法院批評花蓮縣政府，該撤離不撤離、該清除不清除，難怪全國公民和當地災民都...

挖土機超人感染逝 疾管署：災區汙水土壤 藏有致病細菌

四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災，不幸因腿傷感染引發敗血症過世。雙和醫院感染科主治醫師李垣樟表示，遭刺傷後立即導...

花蓮「挖土機超人」因救災過世 兒以父為傲

花蓮光復洪災嚴重，全台「鏟子超人」譜寫感人義舉，中秋節卻發生首位救災志工受傷過世消息。桃園市四十八歲挖土機工程行老闆林鴻...

花蓮受災救助從寬 政院同意由村長認定

花蓮光復鄉災區昨恢復上班上課，不少人仍繼續請假。有學生因家園被摧毀，至今書包、制服和文具都找不到，只能克難上課；也有家長...

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。