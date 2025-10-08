花蓮「挖土機超人」因救災過世 兒以父為傲

花蓮光復洪災嚴重，全台「鏟子超人」譜寫感人義舉，中秋節卻發生首位救災志工受傷過世消息。桃園市四十八歲挖土機工程行老闆林鴻森赴花蓮救災八天，不幸因腿傷感染引發敗血症，前天中秋節過世，林的兒子不捨，但「以父親為傲」，林的善行被稱為「挖土機超人」。

林鴻森被親友稱為急性子、熱心腸，洪災隔日他就與親友、員工前進災區，載運二輛「小山貓」赴花蓮，長達八天都在災區救災；沒想到第八天左腳被刺傷，儘管腳部已經腫了一大圈，他仍咬牙苦撐，直到當天痛到無法負荷才送往花蓮門諾醫院，十月四日轉送林口長庚醫院時陷入昏迷，最後因敗血症釀多重器官衰竭，前天不治。

「挖土機超人」林鴻森在中秋夜不幸因在花蓮災區受傷引發感染過世，家屬不捨他的好心腸。圖／家屬提供

林鴻森就讀大學的兒子說，當時父親看到光復鄉災情慘重，見許多人拿著鏟子去幫忙，也想盡分心力，家人曾擔心其身體健康，經討論後轉而支持爸爸，他也跟著爸爸去災區救災，但只待一天就回桃園。

林的兒子說，父親在救災最後一天左小腿受傷感染，未料轉院時昏迷，最後不治，回想父親救災身影，他仍感到驕傲說，「很少人能像他一樣，放下手邊的工作去幫忙」；他紅著眼眶跟爸爸說，「感謝你，沒有你就沒有我們」。

林鴻森親友回憶，林過去沒有救災經驗，但花蓮災後第二天就去幫忙；林性子急，講話較直接，但心腸好，熱心提攜後輩，從不吝分享工作技術，這麼好的人離開，真的很遺憾。

林鴻森逝世後，家屬在桃園設置靈堂，賴清德總統、桃園市長張善政皆到場致意。賴總統說，他代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也表達哀悼之意；花蓮災害現場有完備的醫護人員與志工，希望救災工作盡早結束，讓有愛心的超人盡速回家。

不少醫護在災區掛著「受傷請找我」告示牌，提供簡易的傷口包紮等服務，衛福部評估四百多位醫事專業人員自發前往協助，考量第一階段醫療應變工作已告完成，希望資源更有效率運用，衛福部昨天宣布，十月十二日起，醫療志工需先在線上完成登記，再依需求派遣。

立委傅崐萁昨到靈堂弔唁時表示，最大的資源握在國家手上，救災本來就應該由行政院接手，讓災區做好管制，以國家的力量救災，而不是靠國人的愛心，讓「鏟子超人」協助，導致悲痛事件，「要趕快防止這樣的悲劇再發生」。他並表示，縣府將發放撫慰金，金額比照罹難災民，林的子女仍在讀大學，縣府會協助林的子女完成大學，甚至讀到博士的學業。

