「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷
桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷協助，市長張善政與議員張碩芳、張桂綿也在下午3時前往靈堂致意。
邱奕勝表示，本次定期會重點將審查115年度總預算案，歲出編列高達1780.4億元，創歷年新高，這關係市政發展與市民福祉，將秉持嚴謹態度為市民守護每一分公帑的合理運用。
桃園正處於關鍵發展階段，議會與市府唯有持續攜手合作，才能讓施政更符合市民期待。期盼議員在預算審查及各項市政議題討論能提出具體建議，共同為桃園未來努力，打造宜居、進步、永續的幸福城市。
邱奕勝也感謝市長張善政在花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害發生第一時間組成「桃園隊」前往支援救災，展現桃園人團結互助精神。他也提醒市府會後盡速慰問因林鴻森家屬，並給予最實質的關懷與協助。
