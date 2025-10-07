快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，議長邱奕勝特別提到「挖土機超人」林鴻森救災不幸離世，籲市府給予最實質的關懷協助。圖／桃園市議會提供
桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，議長邱奕勝特別提到「挖土機超人」林鴻森救災不幸離世，籲市府給予最實質的關懷協助。圖／桃園市議會提供

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷協助，市長張善政與議員張碩芳、張桂綿也在下午3時前往靈堂致意。

邱奕勝表示，本次定期會重點將審查115年度總預算案，歲出編列高達1780.4億元，創歷年新高，這關係市政發展與市民福祉，將秉持嚴謹態度為市民守護每一分公帑的合理運用。

桃園正處於關鍵發展階段，議會與市府唯有持續攜手合作，才能讓施政更符合市民期待。期盼議員在預算審查及各項市政議題討論能提出具體建議，共同為桃園未來努力，打造宜居、進步、永續的幸福城市。

邱奕勝也感謝市長張善政在花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災害發生第一時間組成「桃園隊」前往支援救災，展現桃園人團結互助精神。他也提醒市府會後盡速慰問因林鴻森家屬，並給予最實質的關懷與協助。

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，議長邱奕勝特別提到「挖土機超人」林鴻森救災不幸離世，籲市府給予最實質的關懷協助。圖／桃園市議會提供
桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，議長邱奕勝特別提到「挖土機超人」林鴻森救災不幸離世，籲市府給予最實質的關懷協助。圖／桃園市議會提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 桃園 邱奕勝 張善政 光復鄉

延伸閱讀

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。