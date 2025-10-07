快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

影／「挖土機超人」敗血症離世 傅崐萁前往弔唁並承諾協助

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
立委傅崐萁今（7）日下午前往靈堂慰問家屬，除表達哀悼之意，也強調政府應負起責任，動用國家資源進行災後重建，而非僅靠民間愛心支撐。記者季相儒／攝影
立委傅崐萁今（7）日下午前往靈堂慰問家屬，除表達哀悼之意，也強調政府應負起責任，動用國家資源進行災後重建，而非僅靠民間愛心支撐。記者季相儒／攝影

桃園市挖土機行老闆林鴻森在花蓮光復洪災後隔日便趕赴災區投入救災，卻在作業過程中不慎受傷感染，最終因敗血症於中秋夜不幸辭世，消息傳出令人不捨。

立委傅崐萁今（7）日下午前往靈堂慰問家屬，除表達哀悼之意，也強調政府應負起責任，動用國家資源進行災後重建，而非僅靠民間愛心支撐。

傅崐萁表示，台灣最美麗的風景是災難發生時有許多熱心民眾伸出援手，協助災區重建、讓災民早日回歸安定生活，他向林鴻森的奉獻致上最高敬意。

不過他也直言，光復潰壩造成嚴重死傷，中央政府卻遲遲未見主責單位進駐指揮救災，與過去莫拉克風災時總統、行政院長與部會首長迅速抵達現場、統籌災後重建的作法相比，差距明顯。

傅崐萁指出歷來重大災難如八掌溪事件、莫拉克風災，都有人因處理不當而請辭下台，如今光復潰壩事件卻至今無人負責，更荒謬的是救災竟須仰賴民眾自發投入，「最大的資源握在國家手上，本就應該由行政院接手，動用專業工兵與國家力量來救災，而非讓民間人士冒險協助，導致悲劇發生。」

他強調，應正視林鴻森的犧牲並從中汲取教訓，避免類似憾事重演。傅崐萁表示花蓮縣政府已由縣長徐榛蔚及副縣長顏新章發放撫慰金，金額比照罹難災民標準；林鴻森的子女目前仍在就學，縣府將全力協助他們完成大學、碩士甚至博士學業。

傅崐萁強調，應正視林鴻森的犧牲並從中汲取教訓，避免類似憾事重演。記者季相儒／攝影
傅崐萁強調，應正視林鴻森的犧牲並從中汲取教訓，避免類似憾事重演。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 傅崐萁

延伸閱讀

「最大資源在國家手上」傅崐萁籲中央接手光復災區 別再靠國人愛心救災

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。