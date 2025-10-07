影／「挖土機超人」敗血症離世 傅崐萁前往弔唁並承諾協助

桃園市挖土機行老闆林鴻森在花蓮光復洪災後隔日便趕赴災區投入救災，卻在作業過程中不慎受傷感染，最終因敗血症於中秋夜不幸辭世，消息傳出令人不捨。

立委傅崐萁今（7）日下午前往靈堂慰問家屬，除表達哀悼之意，也強調政府應負起責任，動用國家資源進行災後重建，而非僅靠民間愛心支撐。

傅崐萁表示，台灣最美麗的風景是災難發生時有許多熱心民眾伸出援手，協助災區重建、讓災民早日回歸安定生活，他向林鴻森的奉獻致上最高敬意。

不過他也直言，光復潰壩造成嚴重死傷，中央政府卻遲遲未見主責單位進駐指揮救災，與過去莫拉克風災時總統、行政院長與部會首長迅速抵達現場、統籌災後重建的作法相比，差距明顯。

傅崐萁指出歷來重大災難如八掌溪事件、莫拉克風災，都有人因處理不當而請辭下台，如今光復潰壩事件卻至今無人負責，更荒謬的是救災竟須仰賴民眾自發投入，「最大的資源握在國家手上，本就應該由行政院接手，動用專業工兵與國家力量來救災，而非讓民間人士冒險協助，導致悲劇發生。」

他強調，應正視林鴻森的犧牲並從中汲取教訓，避免類似憾事重演。傅崐萁表示花蓮縣政府已由縣長徐榛蔚及副縣長顏新章發放撫慰金，金額比照罹難災民標準；林鴻森的子女目前仍在就學，縣府將全力協助他們完成大學、碩士甚至博士學業。

傅崐萁強調，應正視林鴻森的犧牲並從中汲取教訓，避免類似憾事重演。記者季相儒／攝影

