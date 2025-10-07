快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

花蓮洪災專案募款破10億元 百萬以上捐款近90筆

中央社／ 台北7日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，居民正在整理家園。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，居民正在整理家園。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

花蓮受洪災重創至今，台灣人同島一心情，有錢出錢、有力出力，衛生福利部今天公布，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」累計湧入破10億元善款，其中百萬以上捐款將近90筆。

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，花蓮光復地區受災戶超過1800戶，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額5億元，至10月24日止。

賑災基金會今天公布最新統計，截至10月6日晚間11時59分，累計收到捐款28萬5446筆、募得新台幣10億734萬9656元；至於百萬以上捐款共88筆。

賑災基金會表示，已將目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」等3類別。截至10月7日止，合計撥款4億7365萬元至衛生福利部帳戶，配合「行政院災後慰助服務站」一站式服務受理民眾申請及迅速撥款。

募款啟動迄今，每日不斷湧入愛心，創下賑災基金會募款紀錄。賑災基金會表示，因災後重建是漫長路程，災情也在變化與調查當中，尚有多元及大量需求，將持續募款至原訂10月24日期滿為止。

民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。

LINE Pay捐款帳戶部分，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

4大超商門市部分，可透過統一7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」捐款。

海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊為SWIFTCODE：LBOTTWTP102。NAME：Taiwan Foundationfor Disaster Relief。Account NO.：102-005-201-966。BANK NAME：LAND BANK OFTAIWAN CHANGCHUEN BRANCH。ADDRESS：No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City10459, Taiwan（R.O.C.）。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 募款 賑災基金會 捐款

延伸閱讀

花蓮洪災仍有6失聯 光復鄉富田一街傳出屍臭味搜尋中

台南大坑農場募愛心 2000台斤自產水果送花蓮災區

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

「挖土機超人」林鴻森過世 桃議長邱奕勝籲給最實質的關懷

桃園市議會第3屆第6次定期會今天開議，由於傳出「挖土機超人」林鴻森救災殞命，議長邱奕勝主持開幕式致辭時特別請市府給予關懷...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。