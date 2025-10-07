花蓮洪災專案募款破10億元 百萬以上捐款近90筆

花蓮受洪災重創至今，台灣人同島一心情，有錢出錢、有力出力，衛生福利部今天公布，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」累計湧入破10億元善款，其中百萬以上捐款將近90筆。

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，花蓮光復地區受災戶超過1800戶，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額5億元，至10月24日止。

賑災基金會今天公布最新統計，截至10月6日晚間11時59分，累計收到捐款28萬5446筆、募得新台幣10億734萬9656元；至於百萬以上捐款共88筆。

賑災基金會表示，已將目前所募得善款分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」等3類別。截至10月7日止，合計撥款4億7365萬元至衛生福利部帳戶，配合「行政院災後慰助服務站」一站式服務受理民眾申請及迅速撥款。

募款啟動迄今，每日不斷湧入愛心，創下賑災基金會募款紀錄。賑災基金會表示，因災後重建是漫長路程，災情也在變化與調查當中，尚有多元及大量需求，將持續募款至原訂10月24日期滿為止。

民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。

LINE Pay捐款帳戶部分，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

4大超商門市部分，可透過統一7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」捐款。

海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊為SWIFTCODE：LBOTTWTP102。NAME：Taiwan Foundationfor Disaster Relief。Account NO.：102-005-201-966。BANK NAME：LAND BANK OFTAIWAN CHANGCHUEN BRANCH。ADDRESS：No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City10459, Taiwan（R.O.C.）。

