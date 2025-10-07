愛心湧入花蓮 災區家電捐贈超過2000件

花蓮縣政府公布災區家電捐贈品項，其中電冰箱逾千台，洗衣機、瓦斯爐、電鍋等多項逾2000件，發放方式將另行公布。

花蓮縣政府今晚發布新聞稿表示，馬太鞍溪堰塞湖災區持續進行清淤作業。為協助災區居民恢復生活，縣府今天公布最新募集成果。

募集到電冰箱1068台、洗衣機2018台、電鍋2800台、瓦斯爐2100台、吹風機2000台、熱水瓶2000台、電風扇2000台及快煮壺3450台。縣長徐榛蔚向所有捐贈者表達最深謝意，感謝各界以行動協助鄉親加速重建、恢復日常。

花蓮縣政府表示，家電的發放方式將與鄉公所研議，待定案後另行公告，考量公平性與生活必需，確保每一份愛心都能真正送進家戶，讓災民感受社會的溫暖。

縣府表示，根據災區保全戶名冊約2000戶，部分家電數量已達標，若全國民眾有意捐助，建議可考慮捐贈尚未滿額的小家電或居家用品，例如電視、烤箱、除濕機或電暖器等，讓資源更貼近實際需求、避免重複浪費。

商品推薦