立委攜手東森購物 為鏟子超人中秋送暖

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

2025-10-07 18:42