立委攜手東森購物 為鏟子超人中秋送暖

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委陳瑩媒合東森購物與華陀扶元堂，為花蓮災民送暖。圖／陳瑩國會辦公室提供
颱風樺加沙重創東部，花蓮與台東多處受災，山區交通中斷、通訊受阻，災民生活受到嚴重影響。為在中秋節前夕傳遞溫暖與祝福，立委陳瑩媒合東森購物與華陀扶元堂，分別為台東海端鄉災區送上320份吳寶春月餅，並為花蓮光復鄉災區捐贈600盒黑蜆滴雞精，以實際行動關懷災後居民。

此次颱風造成台20線南橫公路多處坍方中斷，海端鄉利稻與霧鹿兩村一度成為孤島。道路搶通後，陳瑩立即攜手東森購物團隊前往台東海端霧鹿、下馬與利稻三個部落，親手將月餅送到族人手中。

陳瑩表示，中秋節象徵團圓與希望，這份來自企業界的心意，期盼能為受災部落的族人帶來力量與溫暖。

華陀扶元堂關懷花蓮光復鄉災區居民與投入救災的「超人」志工，特別捐贈黑蜆滴雞精600盒，幫助災後民眾與第一線救災人員補充體力。

陳瑩指出，光復地區災情嚴重，許多「鏟子超人」志工長時間在災區協助清理、搬運與復原，體力消耗極大，這份雞精的捐贈不僅是營養補給，更是一份感謝與鼓勵，期盼大家能維持元氣與精神。

陳瑩表示，感謝東森購物與華陀扶元堂在災後投入協助與關懷，以具體行動支持地方復原工作，展現企業的社會責任。災後重建的路很漫長，政府、企業與社會各界攜手合作，一起協助災區鄉親恢復正常生活。

堰塞湖 馬太鞍溪 陳瑩 鏟子超人

