台南大坑農場募愛心 2000台斤自產水果送花蓮災區

台南大坑休閒農場「公益送水果」活動今年邁入第5年，號召善心人士支持，準備2000台斤自產水果裝滿2輛貨車，將於明天凌晨出發送到花蓮縣光復鄉，支持災區居民與志工。

發起「公益送水果」活動的大坑休閒農場主人蔡澄文告訴中央社記者，活動前4年號召醫師、老師、在地企業家等各界友人聯手做公益，用愛串連農場及弱勢團體，將愛心水果送往偏鄉，今年看到花蓮光復受創嚴重，決定把水果直送災區。

他說，此次響應「公益送水果」的還有藝人鄭志偉，以及多名為善不欲人知的企業家，每一顆水果都代表台南人的祝福與關懷，不僅是對果農最良善的支持，也讓每顆果實發揮最美好價值。

蔡澄文表示，此次獲得大坑休閒農場之友協助出動2輛貨車，預計明天凌晨3時出發，直奔花蓮光復，總計將載送2000台斤農場自產水果前進災區，包括木瓜、柳丁、葡萄柚等，盼讓災民和從各地前往的「鏟子超人」都能享用到滿滿來自台南人的愛心。

