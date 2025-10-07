新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

樂團指揮張聖以表示，前幾年也有舉辦過類似的活動，包括了88風災、高雄氣爆以及花蓮地震事件，有過三場的募款捐助音樂會活動，雖然學生們體能上的限制，讓他們無法到現場當鏟子超人，但透過他們的音樂力量，舉辦這場音樂會，用不同的形式也可以募集許多資源，再送到花蓮幫助災民，成為淡水的音樂超人。對此學生表示，透過音樂不僅是表達對於花蓮的關心，也傳遞愛心，用平靜的曲風撫慰罹難者家屬的傷痛，另外用輕快的曲調，期許受災戶居民可以再度的站起來，繼續走下去。

音樂會的現場，大螢幕也秀出，一張一張花蓮光復鄉受災的照片，讓現場聆聽的民眾也可以感受到，無情洪水所帶來的災情，在音樂的搭配之下，進一步在災難當中找到重生的勇氣與力量。新北市淡水管擊樂發展協會當中的樂團，團員更來自淡水、關渡等地區的國中小學生超過50多位，去年在奧地利維也納舉行的「至高榮耀國際青少年音樂節」榮獲管樂組第一名，成為淡水管樂之光。而這次賑災音樂會，最後結算共募得新臺幣100,780元，全都會透過「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

