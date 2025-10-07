快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
賑災音樂會將門票收入全數捐出，期許受災戶居民可以再度的站起來，繼續走下去。 圖／紅樹林有線電視提供
賑災音樂會將門票收入全數捐出，期許受災戶居民可以再度的站起來，繼續走下去。 圖／紅樹林有線電視提供

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

樂團指揮張聖以表示，前幾年也有舉辦過類似的活動，包括了88風災、高雄氣爆以及花蓮地震事件，有過三場的募款捐助音樂會活動，雖然學生們體能上的限制，讓他們無法到現場當鏟子超人，但透過他們的音樂力量，舉辦這場音樂會，用不同的形式也可以募集許多資源，再送到花蓮幫助災民，成為淡水的音樂超人。對此學生表示，透過音樂不僅是表達對於花蓮的關心，也傳遞愛心，用平靜的曲風撫慰罹難者家屬的傷痛，另外用輕快的曲調，期許受災戶居民可以再度的站起來，繼續走下去。

音樂會的現場，大螢幕也秀出，一張一張花蓮光復鄉受災的照片，讓現場聆聽的民眾也可以感受到，無情洪水所帶來的災情，在音樂的搭配之下，進一步在災難當中找到重生的勇氣與力量。新北市淡水管擊樂發展協會當中的樂團，團員更來自淡水、關渡等地區的國中小學生超過50多位，去年在奧地利維也納舉行的「至高榮耀國際青少年音樂節」榮獲管樂組第一名，成為淡水管樂之光。而這次賑災音樂會，最後結算共募得新臺幣100,780元，全都會透過「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 新北 淡水 音樂會

延伸閱讀

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

花蓮「挖土機超人」刺傷感染致敗血症亡 疾管署曝災區藏9大致命病菌

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。