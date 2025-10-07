快訊

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光 粉絲直擊「瘦到不成人型」

獨／「好小子」顏正國爆驟逝！恩師朱延平驚吐7字

快訊／「好小子」顏正國驚傳過世！殯葬業爆：今下午4點撒手告別人間

聽新聞
0:00 / 0:00

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪害，團員共捐出14萬3000元，協助災區重建。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪害，團員共捐出14萬3000元，協助災區重建。圖／一夫樂集房角石管樂團提供

一夫樂集房角石管樂團2019年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪患，樂團成員共捐出14萬3000元，回報曾帶給他們無數感動的土地。

一夫樂集房角石管樂團在2018年1月間成立，成員多為指揮陳一夫指導過的樂團學生，目前在各行各業工作。樂團在每月定期團練，曾在汐止遠雄廣場任職，吹奏法國號的陳至柔也是成員。

一夫樂集持續邀請作曲家為台灣的自然與人文歷史創作，讓世界聽見這片土地的聲音。清水大輔受託為樂團2020年度公演《H2O-Hope to Overcome》創作樂曲。

清水大輔將從飛機上俯瞰東海岸海面，在太魯閣細聆立霧溪水流，及參與馬太鞍部落阿美族豐年祭等體驗，化為樂曲《Nature and Life》，讓團員與樂迷深深喜愛。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，居民生活受到重大影響。一夫樂集召團員共捐出14萬3000元，交由財團法人台灣基督長老教會宣教基金會，協助災區重建。

陳至柔說，她曾經在東華大學念書，對花蓮特別有感情。2019年有團員隨清水大輔參加豐年祭，聽到部落的歌謠，看到花蓮壯闊的風景，感受居民熱情與純真，那股生命力至今難以忘懷。

一夫樂集房角石管樂團11月16日，將舉辦2025年度公演《餘燼之光 Light of the Embers》，以「從毀滅到重生」為主軸，串連歷史與現實，呈現人類在災難中掙扎卻始終追尋光與希望的歷程，期盼以音符回應大地創傷，傳遞重生的力量。

籌備過程中光復鄉災情嚴重，團員們都很難過，並決定以行動回應，將情感化為實際支持，希望能盡一份心意，讓部落慢慢恢復，早日看到重生後的豐年祭及新的花蓮。

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪害，團員共捐出14萬3000元，協助災區重建。圖／一夫樂集房角石管樂團提供
一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪害，團員共捐出14萬3000元，協助災區重建。圖／一夫樂集房角石管樂團提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 樂團

延伸閱讀

中職／蔡其昌赴花蓮光復關心受災球隊 代表聯盟捐款盼小球員繼續追夢

花蓮「挖土機超人」刺傷感染致敗血症亡 疾管署曝災區藏9大致命病菌

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

新北淡水音樂超人 聯合賑災音樂會送愛助花蓮

為了幫助花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成的災情，由新北市淡水管擊樂發展協會發起，在將捷金鬱金香酒店舉辦一場淡水聯合賑災義演音樂會，透過樂團學生的音樂力量，為災民打氣之外，更將當天所有門票收入全數捐至「財團法人台灣基督教門諾會」，幫助花蓮光復鄉受災的家庭重建家園。

曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。