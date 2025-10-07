曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮
一夫樂集房角石管樂團2019年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪患，樂團成員共捐出14萬3000元，回報曾帶給他們無數感動的土地。
一夫樂集房角石管樂團在2018年1月間成立，成員多為指揮陳一夫指導過的樂團學生，目前在各行各業工作。樂團在每月定期團練，曾在汐止遠雄廣場任職，吹奏法國號的陳至柔也是成員。
一夫樂集持續邀請作曲家為台灣的自然與人文歷史創作，讓世界聽見這片土地的聲音。清水大輔受託為樂團2020年度公演《H2O-Hope to Overcome》創作樂曲。
清水大輔將從飛機上俯瞰東海岸海面，在太魯閣細聆立霧溪水流，及參與馬太鞍部落阿美族豐年祭等體驗，化為樂曲《Nature and Life》，讓團員與樂迷深深喜愛。
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，居民生活受到重大影響。一夫樂集召團員共捐出14萬3000元，交由財團法人台灣基督長老教會宣教基金會，協助災區重建。
陳至柔說，她曾經在東華大學念書，對花蓮特別有感情。2019年有團員隨清水大輔參加豐年祭，聽到部落的歌謠，看到花蓮壯闊的風景，感受居民熱情與純真，那股生命力至今難以忘懷。
一夫樂集房角石管樂團11月16日，將舉辦2025年度公演《餘燼之光 Light of the Embers》，以「從毀滅到重生」為主軸，串連歷史與現實，呈現人類在災難中掙扎卻始終追尋光與希望的歷程，期盼以音符回應大地創傷，傳遞重生的力量。
籌備過程中光復鄉災情嚴重，團員們都很難過，並決定以行動回應，將情感化為實際支持，希望能盡一份心意，讓部落慢慢恢復，早日看到重生後的豐年祭及新的花蓮。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言