曾邀日本作曲家訪馬太鞍譜樂曲 一夫樂集房角石管樂團捐款助花蓮

一夫樂集房角石管樂團2019年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪患，樂團成員共捐出14萬3000元，回報曾帶給他們無數感動的土地。

一夫樂集房角石管樂團在2018年1月間成立，成員多為指揮陳一夫指導過的樂團學生，目前在各行各業工作。樂團在每月定期團練，曾在汐止遠雄廣場任職，吹奏法國號的陳至柔也是成員。

一夫樂集持續邀請作曲家為台灣的自然與人文歷史創作，讓世界聽見這片土地的聲音。清水大輔受託為樂團2020年度公演《H2O-Hope to Overcome》創作樂曲。

清水大輔將從飛機上俯瞰東海岸海面，在太魯閣細聆立霧溪水流，及參與馬太鞍部落阿美族豐年祭等體驗，化為樂曲《Nature and Life》，讓團員與樂迷深深喜愛。

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖釀災，居民生活受到重大影響。一夫樂集召團員共捐出14萬3000元，交由財團法人台灣基督長老教會宣教基金會，協助災區重建。

陳至柔說，她曾經在東華大學念書，對花蓮特別有感情。2019年有團員隨清水大輔參加豐年祭，聽到部落的歌謠，看到花蓮壯闊的風景，感受居民熱情與純真，那股生命力至今難以忘懷。

一夫樂集房角石管樂團11月16日，將舉辦2025年度公演《餘燼之光 Light of the Embers》，以「從毀滅到重生」為主軸，串連歷史與現實，呈現人類在災難中掙扎卻始終追尋光與希望的歷程，期盼以音符回應大地創傷，傳遞重生的力量。

籌備過程中光復鄉災情嚴重，團員們都很難過，並決定以行動回應，將情感化為實際支持，希望能盡一份心意，讓部落慢慢恢復，早日看到重生後的豐年祭及新的花蓮。

一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供 一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。圖／一夫樂集房角石管樂團提供 一夫樂集房角石管樂團2020年曾邀請日本作曲家清水大輔，來台踏上花東之旅，以對花蓮土地與人文深切感動，譜成《Nature and Life》樂曲。花蓮遭受堰塞湖洪害，團員共捐出14萬3000元，協助災區重建。圖／一夫樂集房角石管樂團提供

商品推薦