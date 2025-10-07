聽新聞
0:00 / 0:00
影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁
「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪同的民進黨地方民代建議市府，提報林為榮譽市民。
賴清德今天下午3時25分抵達林鴻森靈堂，在總統府副秘書長何志偉、民進黨立委林月琴和郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧和李宗豪等人陪同下慰問，短暫停留10分鐘離去，面對媒體詢問「總統有什麼要表示的嗎」，他未回應，快步上車離開。
桃園市議員黃瓊慧表示，將在議會建議市府給予林鴻森家屬最大的慰問、關懷與協助，也建請市府提報林鴻森為榮譽市民，林熱心公益的善舉應讓社會大眾知悉。
議員李宗豪則說，會隨時提供協助，不讓家屬感到孤單，願林老闆一路好走，希望他留下的精神，繼續溫暖每個正在努力幫助他人的人。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言