快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
賴清德總統下午3時30分也親赴靈堂致意，停留約10分鐘後離開，未對外發表談話。記者季相儒／攝影
賴清德總統下午3時30分也親赴靈堂致意，停留約10分鐘後離開，未對外發表談話。記者季相儒／攝影

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪同的民進黨地方民代建議市府，提報林為榮譽市民。

賴清德今天下午3時25分抵達林鴻森靈堂，在總統府副秘書長何志偉、民進黨立委林月琴郭昱晴桃園市議員黃瓊慧和李宗豪等人陪同下慰問，短暫停留10分鐘離去，面對媒體詢問「總統有什麼要表示的嗎」，他未回應，快步上車離開。

桃園市議員黃瓊慧表示，將在議會建議市府給予林鴻森家屬最大的慰問、關懷與協助，也建請市府提報林鴻森為榮譽市民，林熱心公益的善舉應讓社會大眾知悉。

議員李宗豪則說，會隨時提供協助，不讓家屬感到孤單，願林老闆一路好走，希望他留下的精神，繼續溫暖每個正在努力幫助他人的人。

賴清德總統赴桃園慰問「挖土機超人」林鴻森。記者陳俊智／攝影
賴清德總統赴桃園慰問「挖土機超人」林鴻森。記者陳俊智／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 桃園 賴清德 何志偉 林月琴 郭昱晴

延伸閱讀

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴清德親赴靈堂慰問

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

【重磅快評】兩岸和平寄望川普 賴清德確定非反串？

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。