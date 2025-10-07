影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪同的民進黨地方民代建議市府，提報林為榮譽市民。

賴清德今天下午3時25分抵達林鴻森靈堂，在總統府副秘書長何志偉、民進黨立委林月琴和郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧和李宗豪等人陪同下慰問，短暫停留10分鐘離去，面對媒體詢問「總統有什麼要表示的嗎」，他未回應，快步上車離開。

桃園市議員黃瓊慧表示，將在議會建議市府給予林鴻森家屬最大的慰問、關懷與協助，也建請市府提報林鴻森為榮譽市民，林熱心公益的善舉應讓社會大眾知悉。

議員李宗豪則說，會隨時提供協助，不讓家屬感到孤單，願林老闆一路好走，希望他留下的精神，繼續溫暖每個正在努力幫助他人的人。

賴清德總統赴桃園慰問「挖土機超人」林鴻森。記者陳俊智／攝影

