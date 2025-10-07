影／「挖土機超人」受傷感染亡 張善政、賴總統赴靈堂致意
桃園市48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮強震災後隔日便趕赴災區投入救災，卻在作業過程中不慎受傷感染，最終因敗血症於中秋夜不幸辭世，消息傳出令人不捨。賴清德總統下午3時30分也親赴靈堂致意，停留約10分鐘後離開，由於上午已在新竹讚揚林老闆展現無私大愛，並呼籲所有救災人員務必注意安全、平安返家，在靈堂未對外發表談話。
桃園市長張善政下午3時前往靈堂致意，痛心表示「痛失救災超人」，承諾市府將全力協助遺屬，並已先發放10萬元慰問金。賴清德總統也於下午3時30分到場弔唁，表達哀悼之意。
張善政指出，林鴻森在花蓮災後第一時間趕赴災區，展現出高度責任感與使命感。原本一週救災期滿後可返回休息，他卻堅持留下協助到救援工作更為完整才願意離開。不料期間遭利器刺傷，雖僅為皮肉傷，但因災區環境複雜、細菌極為兇猛，最終引發敗血症，於昨晚不幸離世，「聽聞消息非常難過與不捨」。
張善政表示，市府工程團隊與協力廠商在災區均與林鴻森並肩合作，今日多位局處首長也一同前往靈堂上香致意。他並承諾，市府將持續陪伴遺屬，包括與林鴻森同住的母親、配偶及一對子女，「希望他們能夠有力量繼續走下去，市府會一輩子記得林鴻森的義舉，他們不會孤單」。
張善政強調，社會局已啟動支援機制，若家屬在生活上有任何需要，市府都將全力配合協助。
