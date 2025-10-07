快訊

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園即時報導
賴清德總統下午3時30分到場弔唁，表達哀悼之意。記者季相儒／攝影
賴清德總統下午3時30分到場弔唁，表達哀悼之意。記者季相儒／攝影

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森靈堂捻香致意並慰問家屬，短暫停留後即離去。

林鴻森來自桃園市蘆竹區，在前往花蓮支援救災期間不慎被刺傷感染細菌引發敗血症，搶救仍不治。賴清德下午在總統府副秘書長何志偉、立委郭昱晴、林月琴等人陪同下前往捻香致意並慰問家屬，對於媒體詢問中央是否有具體協助則未回應。

賴清德今上午表示，知道消息後內心非常難過，他要代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀；希望所有在第一線救災的民眾，帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心。

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統（圖）今天下午前往林鴻森靈堂捻香致意並慰問家屬。記者陳俊智／攝影
桃園48歲挖土機行老闆林鴻森救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統（圖）今天下午前往林鴻森靈堂捻香致意並慰問家屬。記者陳俊智／攝影

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

