桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森靈堂捻香致意並慰問家屬，短暫停留後即離去。

林鴻森來自桃園市蘆竹區，在前往花蓮支援救災期間不慎被刺傷感染細菌引發敗血症，搶救仍不治。賴清德下午在總統府副秘書長何志偉、立委郭昱晴、林月琴等人陪同下前往捻香致意並慰問家屬，對於媒體詢問中央是否有具體協助則未回應。

賴清德今上午表示，知道消息後內心非常難過，他要代表國家感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀；希望所有在第一線救災的民眾，帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心。

