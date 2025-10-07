快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
花蓮縣光復鄉沈姓災民驚險逃生，被救起時身上肋骨斷了三根，回憶洪災發生時餘悸猶存，也很慶幸遇上義消即時將他救起送醫。圖／台東馬偕醫院提供
花蓮縣光復鄉沈姓災民驚險逃生，被救起時身上肋骨斷了三根，回憶洪災發生時餘悸猶存，也很慶幸遇上義消即時將他救起送醫。圖／台東馬偕醫院提供

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上升至近2層樓高，隨即人被沖離住家，他靠著強大意志力奮力游泳逃生，泡水1個半小時後遇上義消救命。沈男出院前分享求生過程，感謝救命恩人及醫護團隊悉心照顧。

60歲沈姓男子家住光復鄉佛祖街，溪水暴漲時努力游泳至農地才幸運獲救，獲救時身上肋骨斷三根、脾臟出血、手腳有多處擦挫傷。沈男在花蓮玉里榮民醫院開完刀後轉送台東馬偕醫院照護，今天憶及災難發生時仍歷歷在目，不斷感謝救命恩人。

沈姓災民說，9月23日當天上午他先送家人前往光復高職收容所避難，隨後返回去光復市區辦事情，辦完事又回去住家整理避難衣物，準備開車返回收容所時，突然聽見一陣陣「咕嚕嚕」聲音，地面有些微震動，因好奇爬上2樓觀看。

「若不是好奇，我應該來得及跑掉！」沈先生說，上2樓時發現，大水已經淹到快2層樓高，漲至3層樓高後往身上灌，人就這樣被沖離住家，當下靠著意志力拚命游泳游至田邊，不久後有4、5名義消到場搜救，順利獲救。

沈先生說，住家距離堤防約5、600公尺遠，從落水到被救起約1個半小時，逃生時身體不時被巨石擊中，頭部、胸部及腳都有受傷，心想「上有老母親，下有一個女兒，若走了，家裡怎麼辦？」所幸現在身體已經好很多，即將出院返家，感謝各界讓他重獲新生。

台東馬偕醫院表示，沈姓病患於9月24日凌晨自玉里榮民醫院轉院至台東馬偕，身上有肋骨骨折、左膝開放性傷口等傷勢，目前傷勢穩定，預計2天後出院。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 災民

延伸閱讀

男跳入基隆港游泳 消防員好言相勸不配合…遭斥責才上岸結束鬧劇

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

藍委嘆救災無能 卓榮泰嗆：你不是難過災民生命 是你的政治生命

教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量

相關新聞

餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救

花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

影／「挖土機超人」林鴻森救災殞命 賴總統赴桃園弔唁

「挖土機超人」林鴻森赴花蓮光復救災不幸殞命，總統賴清德今天下午臨時安插行程前往靈堂弔唁及慰問家屬，過程不發一語未受訪；陪...

桃園救災超人林鴻森感染不治 賴總統親赴靈堂慰問

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，因遭刺傷引發敗血症於中秋夜宣告不治。賴清德總統今天下午前往林鴻森...

「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸

桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。