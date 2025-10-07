餘悸猶存！聽見「咕嚕嚕」巨響後大水來襲 光復災民陷泥流1.5小時獲救
花蓮縣光復洪災造成許多家庭破碎，家住重災區佛祖街的沈姓男子先聽見「咕嚕嚕」巨響，好奇心驅使下衝上2樓觀看，豈料洪水瞬間上升至近2層樓高，隨即人被沖離住家，他靠著強大意志力奮力游泳逃生，泡水1個半小時後遇上義消救命。沈男出院前分享求生過程，感謝救命恩人及醫護團隊悉心照顧。
60歲沈姓男子家住光復鄉佛祖街，溪水暴漲時努力游泳至農地才幸運獲救，獲救時身上肋骨斷三根、脾臟出血、手腳有多處擦挫傷。沈男在花蓮玉里榮民醫院開完刀後轉送台東馬偕醫院照護，今天憶及災難發生時仍歷歷在目，不斷感謝救命恩人。
沈姓災民說，9月23日當天上午他先送家人前往光復高職收容所避難，隨後返回去光復市區辦事情，辦完事又回去住家整理避難衣物，準備開車返回收容所時，突然聽見一陣陣「咕嚕嚕」聲音，地面有些微震動，因好奇爬上2樓觀看。
「若不是好奇，我應該來得及跑掉！」沈先生說，上2樓時發現，大水已經淹到快2層樓高，漲至3層樓高後往身上灌，人就這樣被沖離住家，當下靠著意志力拚命游泳游至田邊，不久後有4、5名義消到場搜救，順利獲救。
沈先生說，住家距離堤防約5、600公尺遠，從落水到被救起約1個半小時，逃生時身體不時被巨石擊中，頭部、胸部及腳都有受傷，心想「上有老母親，下有一個女兒，若走了，家裡怎麼辦？」所幸現在身體已經好很多，即將出院返家，感謝各界讓他重獲新生。
台東馬偕醫院表示，沈姓病患於9月24日凌晨自玉里榮民醫院轉院至台東馬偕，身上有肋骨骨折、左膝開放性傷口等傷勢，目前傷勢穩定，預計2天後出院。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言