「挖土機超人」赴花蓮救災受傷亡 兒以父親義舉為傲、親友讚好心腸
桃園「挖土機超人」林鴻森救災不幸殞命，各界關注，林的兒子今受訪表示「以父親義舉為傲」，其他家屬與鄰里朋友則稱林雖是急性子，但心地善良。
蘆竹區內厝里長簡義峰表示，林鴻森在家排行老二，上有70多歲母親，下有一對剛成年的子女，雖然平時工作忙碌，但還是會留時間回家照顧母親，其他親友也說他十分孝順。
林鴻森的親友則說，林鴻森災後第2天就去花蓮救災，他與公司員工一人開一輛貨車，各載一台小怪手，到了當地先尋覓適合休息場所，其子與姪子才陸續前往會合救災。林的兒子跟姪子因為讀書與工作，各待1天就離開，林待最久，待到災後第9天身體出狀況才離開災區就醫。
親友表示，林在花蓮的情況不樂觀，上周五決定轉院到林口長庚治療，但在途中就昏迷，昨天過世。
回憶林鴻森為人，家屬表示林過去雖沒有其他救災經驗，但他是急性子，災後第2天聽說需要救災就去幫忙。他性子急，講話比較直接，甚至可以粗魯形容，但心腸是好的，熱心提攜後輩，不吝嗇分享工作技術，有工作也會找後輩一起做，很遺憾這麼好的一個人就這樣離開。
