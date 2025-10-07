不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場的護理人員說，在現場光是要幫忙清理傷口就受到一堆限制，被叮囑「需依醫囑才能執行醫療行為」，不僅不能噴肌樂，也不能塗含有抗生素的藥膏，如今衛福部宣布統一管理醫療志工，也應說明於當地可以實際提供什麼服務，別讓他們到現場卻「什麼都不能做」。

趁著中秋連假前往光復鄉協助的急診護理師小米（化名）說，「我到了現場卻什麼都不能做，最後只能洩氣回家」。根據衛福部推估，光復鄉至少有400多名醫療志工前往協助。

小米表示，現場有非常多鏟子超人、志工，因協助清淤而受傷，但是持有護理師執照的她，在現場唯一能做的就是生理量測、用食鹽水清傷口或沖眼睛、拿紗布蓋傷口，或是拿冰塊幫志工降溫，如果身旁沒有藥師或是醫師，無論是成藥、處方藥都不能提供，面對志工被玻璃劃破等，即使手邊有含抗生素藥膏，都要請患者假裝是自備藥品，要患者自己擦。

小米說，到現場後，表明自己是醫療相關人員，就可以加入群組，但群組中不斷強調「沒有醫囑就不能執行醫療行為」，連肌樂都不能幫志工噴，因肌樂中含有藥品成分，唯一能幫忙改善痠痛的產品是「一條根」，其主成分為精油而非藥品。

另外，也有民眾穿了不合腳雨鞋，腳長水泡，痛到不能走路，如果護理師要幫忙處理志工的水泡，得先請民眾到距離20分鐘路之外的醫護站，民眾必須拖著痛苦到不能走的腳步，才能找人協助戳破水泡、塗抹藥物，未到醫療站執行，都是違法醫療行為。小米批評，民眾已經痛到不能走路，還要走20分鐘才能處理傷勢，「實在不合理」。

小米說，現場來了各地的熱心護理師，若要有醫囑才能提供藥物，可能需要更多醫師的協助，不然護理師的專業幾乎派不上用場。

