快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
大批「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助救災。聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影
大批「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助救災。聯合報系資料照／記者陳敬丰攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場的護理人員說，在現場光是要幫忙清理傷口就受到一堆限制，被叮囑「需依醫囑才能執行醫療行為」，不僅不能噴肌樂，也不能塗含有抗生素的藥膏，如今衛福部宣布統一管理醫療志工，也應說明於當地可以實際提供什麼服務，別讓他們到現場卻「什麼都不能做」。

趁著中秋連假前往光復鄉協助的急診護理師小米（化名）說，「我到了現場卻什麼都不能做，最後只能洩氣回家」。根據衛福部推估，光復鄉至少有400多名醫療志工前往協助。

小米表示，現場有非常多鏟子超人、志工，因協助清淤而受傷，但是持有護理師執照的她，在現場唯一能做的就是生理量測、用食鹽水清傷口或沖眼睛、拿紗布蓋傷口，或是拿冰塊幫志工降溫，如果身旁沒有藥師或是醫師，無論是成藥、處方藥都不能提供，面對志工被玻璃劃破等，即使手邊有含抗生素藥膏，都要請患者假裝是自備藥品，要患者自己擦。

小米說，到現場後，表明自己是醫療相關人員，就可以加入群組，但群組中不斷強調「沒有醫囑就不能執行醫療行為」，連肌樂都不能幫志工噴，因肌樂中含有藥品成分，唯一能幫忙改善痠痛的產品是「一條根」，其主成分為精油而非藥品。

另外，也有民眾穿了不合腳雨鞋，腳長水泡，痛到不能走路，如果護理師要幫忙處理志工的水泡，得先請民眾到距離20分鐘路之外的醫護站，民眾必須拖著痛苦到不能走的腳步，才能找人協助戳破水泡、塗抹藥物，未到醫療站執行，都是違法醫療行為。小米批評，民眾已經痛到不能走路，還要走20分鐘才能處理傷勢，「實在不合理」。

小米說，現場來了各地的熱心護理師，若要有醫囑才能提供藥物，可能需要更多醫師的協助，不然護理師的專業幾乎派不上用場。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 光復鄉 鏟子超人 醫師 護理師 醫護 衛福部

延伸閱讀

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

花蓮捨命救6歲女童竟是友人的外婆！ 于美人淚揭心碎內幕

衛福部：醫療志工赴花蓮救災 12日起得先登記報備、全面採統一調派

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

相關新聞

「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴花蓮協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市長張善政今下午2時前...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

花蓮救災志工去世 彭啓明致敬：會接續其守護土地的心

「一早得知消息，內心十分沉痛」，自發前往花蓮光復投入救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，因感染引...

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。