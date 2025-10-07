花蓮光復國中財損破億！蔡其昌勘災認比想像嚴重 將媒合民間協助

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
花蓮光復國中校園受損嚴重，損失破億，其中棒球場不但原貌不在學員球具更被大水沖毀。記者洪子凱／攝影

花蓮光復國中校園受損嚴重，損失破億，其中棒球場不但原貌不在學員球具更被大水沖毀，中職會長、立委蔡其昌今也到到現場查看災情，中職及相關企業也給光復國中、光復國小捐贈共70萬、手套、球衣、裝備袋。蔡也請校方盡快列出需求清單，若有政府不能做，也會找民間企業全力協助。

光復國中棒球場受到嚴重災損，包含足球場、今年4月才完工100公使訓練用PU跑道等都被洪水給淹壞損失破億，修復期恐需一年以上，不少球員的訓練、競賽用具也都被水泡壞，校長黃建榮表示，學生們目前無法在學校訓練，必須移地訓練已協調鄰近太巴塱國小還有位於瑞穗國中練習。

由於不少球員球衣、球具都壞掉無法訓練，中華職棒大聯盟也捐贈光復國中30萬、國小20萬，媒合企業也給予各10萬元，而另一合作廠商也捐贈國中小分別60及40個手套及每位孩子一套新球衣及一個裝備袋。

兼任聯盟會長的綠委蔡其昌今天也到光復勘查受災情形，蔡表示，沿路從火車站走來，災情比她想像的嚴重，球場已經完全看不出來原貌，前陣子教育部國教署、運動部聯繫，瞭解政府能做有哪些，若政府沒辦法做再由中職這邊尋找民間單位幫忙，也請校長將政府預算無法負擔需求詳細列出，以便聯盟和民間力量能夠精準協助，並盡快完成規畫設計，讓政府可以幫助。

中職會長、立委蔡其昌今也到到現場查看災情，中職及相關企業也給光復國中、光復國小捐贈共70萬、手套、球衣、裝備袋。記者洪子凱／攝影

