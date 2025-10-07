花蓮光復國中財損破億！蔡其昌勘災認比想像嚴重 將媒合民間協助
花蓮光復國中校園受損嚴重，損失破億，其中棒球場不但原貌不在學員球具更被大水沖毀，中職會長、立委蔡其昌今也到到現場查看災情，中職及相關企業也給光復國中、光復國小捐贈共70萬、手套、球衣、裝備袋。蔡也請校方盡快列出需求清單，若有政府不能做，也會找民間企業全力協助。
光復國中棒球場受到嚴重災損，包含足球場、今年4月才完工100公使訓練用PU跑道等都被洪水給淹壞損失破億，修復期恐需一年以上，不少球員的訓練、競賽用具也都被水泡壞，校長黃建榮表示，學生們目前無法在學校訓練，必須移地訓練已協調鄰近太巴塱國小還有位於瑞穗國中練習。
由於不少球員球衣、球具都壞掉無法訓練，中華職棒大聯盟也捐贈光復國中30萬、國小20萬，媒合企業也給予各10萬元，而另一合作廠商也捐贈國中小分別60及40個手套及每位孩子一套新球衣及一個裝備袋。
兼任聯盟會長的綠委蔡其昌今天也到光復勘查受災情形，蔡表示，沿路從火車站走來，災情比她想像的嚴重，球場已經完全看不出來原貌，前陣子教育部國教署、運動部聯繫，瞭解政府能做有哪些，若政府沒辦法做再由中職這邊尋找民間單位幫忙，也請校長將政府預算無法負擔需求詳細列出，以便聯盟和民間力量能夠精準協助，並盡快完成規畫設計，讓政府可以幫助。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言