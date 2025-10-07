屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工、78人次。

屏東縣府社會處長劉美淑今早在縣府大門口勉勵出勤社工同仁，提醒注意自身安全、補充水分與適當休息，到收容所現場後協助花蓮縣政府復原規畫，陪伴與關懷因家園受災鄉親族人，發揮社工專業。

劉美淑說，花蓮光復鄉災害發生，縣長周春米非常關心，指示縣府團隊動員協力；社會處第一時間即向花蓮縣社會處表達關懷與支援，但尊重花蓮縣府復原工作與任務需求而未貿然出動。中秋連假期間，屏縣府接獲花蓮聯繫，希望協力大進國小避難收容所管理、災民關懷、物資整理以及社區內民眾的諮詢服務與物資領取。

劉美淑表示，7日是花蓮大進國小恢復學生上課第一天，如何在同一場域併行上課與收容，更是新的課題。社會處同仁在假日期間完成整備，集結26名社會處同仁，由資深科長及督導帶領第一線社工前往支援，2梯次採日夜不間斷輪班，13人已出發到花蓮，與同地社工夥伴協力復原工作。

縣府表示，災害發生第一時間，派遣消防局特搜大隊前往搶救災民，接著環保局夥伴投入家園清理，災後發生第15天，社會處接棒受災民眾避難收容處所的協力工作。屏東縣府經歷過88風災，感念各縣市夥伴協助、也深刻瞭解復原工作是長期抗戰，帶著這份心意，陪伴花蓮走過這次災害。

屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工。圖／屏東縣政府提供 屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今天一早在縣府大門口集結出發。圖／屏東縣政府提供 屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今一早在縣府大門前集結出發。圖／屏東縣政府提供

