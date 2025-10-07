快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工、78人次。

屏東縣府社會處長劉美淑今早在縣府大門口勉勵出勤社工同仁，提醒注意自身安全、補充水分與適當休息，到收容所現場後協助花蓮縣政府復原規畫，陪伴與關懷因家園受災鄉親族人，發揮社工專業。

劉美淑說，花蓮光復鄉災害發生，縣長周春米非常關心，指示縣府團隊動員協力；社會處第一時間即向花蓮縣社會處表達關懷與支援，但尊重花蓮縣府復原工作與任務需求而未貿然出動。中秋連假期間，屏縣府接獲花蓮聯繫，希望協力大進國小避難收容所管理、災民關懷、物資整理以及社區內民眾的諮詢服務與物資領取。

劉美淑表示，7日是花蓮大進國小恢復學生上課第一天，如何在同一場域併行上課與收容，更是新的課題。社會處同仁在假日期間完成整備，集結26名社會處同仁，由資深科長及督導帶領第一線社工前往支援，2梯次採日夜不間斷輪班，13人已出發到花蓮，與同地社工夥伴協力復原工作。

縣府表示，災害發生第一時間，派遣消防局特搜大隊前往搶救災民，接著環保局夥伴投入家園清理，災後發生第15天，社會處接棒受災民眾避難收容處所的協力工作。屏東縣府經歷過88風災，感念各縣市夥伴協助、也深刻瞭解復原工作是長期抗戰，帶著這份心意，陪伴花蓮走過這次災害。

屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今天一早在縣府大門口集結出發。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今天一早在縣府大門口集結出發。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今一早在縣府大門前集結出發。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府支援花蓮再接力，今派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相關服務，預計支援到10月12日，分兩梯次，共派26名社工，今一早在縣府大門前集結出發。圖／屏東縣政府提供

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 屏東 社工 災後 光復鄉

延伸閱讀

花蓮捨命救6歲女童竟是友人的外婆！ 于美人淚揭心碎內幕

「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

鏟子超人中秋連假湧花蓮光復救災 旅館住宿率近6成

花蓮災區剩600多萬噸驚人淤土太難清 農業部暫以防水膠布、砂包穩固

相關新聞

「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴花蓮協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市長張善政今下午2時前...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

花蓮救災志工去世 彭啓明致敬：會接續其守護土地的心

「一早得知消息，內心十分沉痛」，自發前往花蓮光復投入救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，因感染引...

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。