留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園即時報導
桃園48歲挖土機行老闆林鴻森前往花蓮救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市長張善政（圖）今下午2時前往靈堂致意，直言痛失救災英雄令人深感難過。記者陳俊智／攝影

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市長張善政今下午2時前往靈堂致意，直言痛失救災超人令人難過，市府已先發十萬元慰問金，後續將全力提供家屬協助。

張善政表示，救災超人林鴻森在救災時不慎被刺傷感染細菌，昨天往生，聽了都非常難過。他非常有責任感，在災區一個禮拜時間到了應該回來休息，但他堅持要到救災更完整的時候才願意放心離開。

張善政表示，林鴻森後來受了一點皮肉傷，雖然是皮肉傷，但災區的未知細菌非常惡毒，很快感染敗血症並在昨天離世。剛才他代表市府到靈堂致意，市府很多工程團隊都有派協力廠商到光復，各局長都一起來上香致意，同時也致贈慰問金。

張善政表示，林鴻森的母親跟他住在一起，市府已向林母承諾，如果有任何需要市府幫忙的地方，市府隨時都在；林還有一位外配和一對兒女，原本是完整的家庭，他突然離開讓大家都覺得非常不捨。

張善政表示，希望不管是林鴻森的媽媽、配偶跟一對子女，都還是有力量繼續往下走。他向家屬承諾，市府都會一輩子感念林鴻森的義舉，他們一點都不會孤單。市府已緊急調度十萬元慰問金，將來社會局隨時在旁邊，如果家屬在生活上有什麼需要，社會局隨時會配合協助。

