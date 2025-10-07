「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴花蓮協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市砂石商業同業公會總幹事張敬康、理事長廖學名今下午前往靈堂致意。張敬康提到，林是他們請下去幫忙，由於林僅是協力人員，事態緊急下沒有事先投保，確有疏漏，為此他們鞠躬道歉，後續將盡力協助處理喪葬費用。

張敬康表示，災情發生後他們立即調派砂石場內的協議機具重機前往支援，由於數量有限，因此要求下游協力廠商協助，整個救災機具都投入了災區，前天又調派兩台300噸重機挖土機下去，昨天晚上三台卡車已在指定休息站集結，今天早上就抵達花蓮投入救災工作，接受中央統一指揮進行救災。

張敬康表示，公會對於造成這起意外深感遺憾，今天先包了慰問金前來，喪葬費用也已經與家屬協調好，一定會盡全力協助，同時也希望市府能夠提供資源給商家，公會只是拋磚引玉。

張敬康表示，災區非常需要機械設備，中央經常要求調派各種機具，公會都盡量配合。自己的機具不夠時，就由公會集資請下游協力廠商支援，一開始工會就已經要求會員贊助救災費用，這筆費用已經準備好，將來會陸續投入救災方面，不足的部分再另外補貼。

張敬康說，當時由於事發突然立即投入救災，很多程序和通行問題都自行克服，雖然公會自己的人都有投保，但外調部分沒有保險，這是疏漏之處；關於賠償問題並不清楚國家是否有疏失，但市府長官表示會在政府方面爭取一些補助來貼補商家，公會部分也會盡力貼補。對於造成這起意外，公會向社會大眾和商家表達非常抱歉的心意。

桃園市砂石商業同業公會理事長廖學名說，自己正盡心在處理救災工作，也親自在現場負責調度指揮，中央也有電話聯絡，詢問是否還有重機和砂石車可以支援，如果有能力，會盡量協助救災工作。

商品推薦