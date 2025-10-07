花蓮救災志工去世 彭啓明致敬：會接續其守護土地的心

「一早得知消息，內心十分沉痛」，自發前往花蓮光復投入救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，因感染引發敗血症，昨經搶救仍不治離世。環境部長彭啓明今於臉書向其致敬，「您守護這片土地的心，我們會接續守護下去。」

彭啓明表示，林鴻森在災後第一時間帶著機具趕赴花蓮，日夜不停投入搶救與清理工作，這8天的奮戰，林不是為了名或利，而是出於對這片土地深厚的情感，那份「同島一命」的精神與不顧一切的付出，讓花蓮能夠盡早重建，也展現出台灣最動人的力量。

彭啓明指出，自己也曾親自前往花蓮，看到火車上、街道上擠滿著無數超人般的人們，他們無私無畏地奉獻，只為守護這片土地，那一幕幕，都是台灣最真誠的溫度。今代表環境部向林鴻森致上最深的敬意，也向悲痛的家屬表達誠摯的慰問。

彭啓明也提醒，所有在第一線投入救災、協助環境復原的民眾，務必以安全為先，讓每一位都能平安歸來，讓家人安心。

商品推薦