快訊

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

撕碎紙條「晶華→orange出國」啥意思？ 柯文哲：橘子出國真爽

花蓮救災志工去世 彭啓明致敬：會接續其守護土地的心

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

「一早得知消息，內心十分沉痛」，自發前往花蓮光復投入救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，因感染引發敗血症昨經搶救仍不治離世。環境部長彭啓明今於臉書向其致敬，「您守護這片土地的心，我們會接續守護下去。」

彭啓明表示，林鴻森在災後第一時間帶著機具趕赴花蓮，日夜不停投入搶救與清理工作，這8天的奮戰，林不是為了名或利，而是出於對這片土地深厚的情感，那份「同島一命」的精神與不顧一切的付出，讓花蓮能夠盡早重建，也展現出台灣最動人的力量。

彭啓明指出，自己也曾親自前往花蓮，看到火車上、街道上擠滿著無數超人般的人們，他們無私無畏地奉獻，只為守護這片土地，那一幕幕，都是台灣最真誠的溫度。今代表環境部向林鴻森致上最深的敬意，也向悲痛的家屬表達誠摯的慰問。

彭啓明也提醒，所有在第一線投入救災、協助環境復原的民眾，務必以安全為先，讓每一位都能平安歸來，讓家人安心。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 彭啓明 敗血症

延伸閱讀

回響／亂丟菸蒂案件年增4000件 彭啓明：研擬三大作戰計畫

花蓮光復災後復原恐再遇降雨 彭啓明：下點雨會很好

光復災區淤泥恐逾10萬噸 彭啓明曝土質良好：評估分類再利用可能性

彭啓明：南部有望設光電回收廠 擴大處理量能

相關新聞

「挖土機超人」花蓮受傷感染亡 公會道歉：救災緊急沒保險確有疏漏

花蓮光復鄉溢流災情嚴重，桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在災後隔日趕赴花蓮協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃...

不准噴肌樂、塗藥膏？醫療志工赴花蓮救災「什麼都不能做」洩氣返家

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，重創花蓮光復鄉，當地湧入不少熱心的「鏟子超人」協助清淤，也有醫療人員趁休假前往當地，但赴現場...

留下老母、妻兒…挖土機老闆救災身亡 張善政痛心：全力協助家屬

桃園48歲挖土機行老闆林鴻森在花蓮災後隔日趕抵協助救災，卻不幸在過程中受傷感染，於中秋夜過世。桃園市長張善政今下午2時前...

屏東支援花蓮再接力 社會處派26名社工協助光復鄉大進國小收容所

屏東縣政府支援花蓮再接力，消防局特搜大隊、環保局前往花蓮支援後，今天派出社會處社工，前往花蓮縣光復鄉協助大進國小收容所相...

花蓮救災志工去世 彭啓明致敬：會接續其守護土地的心

「一早得知消息，內心十分沉痛」，自發前往花蓮光復投入救災的桃園挖土機老闆林鴻森，在協助災區重建的過程中不幸受傷，因感染引...

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。