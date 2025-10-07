比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞湖災害警報系統，確保所有居民都「聽得到」，請縣府在今天入夜前要修復好廣播系統，以最高規格守護民眾安全。

花蓮縣政府行研處長陳建村指出，村里廣播系統第一線管理單位，就是光復鄉公所與各村辦公室，要求全鄉確認廣播設備均可正常使用。若有故障或訊號不良，縣府將即時協助修復，以確保警報能在第一時間傳達。

另外，針對災民安置，縣府表示，光復及瑞穗地區旅館數量有限，大多為民宿。縣府與民宿業者達成共識，將優先收容災民，讓受災民眾能在離家近的地點暫住並方便回家清理。若有旅客已預訂房間，也會協調讓災民優先入住。季連成提醒，志工住宿應儘量遠離災區，讓災民可優先使用現有住宿資源。

商品推薦