快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
央災害應變中心前進協調所總協調官季連成（中）表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞湖災害警報系統，確保所有居民都「聽得到」，請縣府在今天入夜前要修復好廣播系統。記者王思慧／攝影
央災害應變中心前進協調所總協調官季連成（中）表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞湖災害警報系統，確保所有居民都「聽得到」，請縣府在今天入夜前要修復好廣播系統。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞湖災害警報系統，確保所有居民都「聽得到」，請縣府在今天入夜前要修復好廣播系統，以最高規格守護民眾安全。

花蓮縣政府行研處長陳建村指出，村里廣播系統第一線管理單位，就是光復鄉公所與各村辦公室，要求全鄉確認廣播設備均可正常使用。若有故障或訊號不良，縣府將即時協助修復，以確保警報能在第一時間傳達。

另外，針對災民安置，縣府表示，光復及瑞穗地區旅館數量有限，大多為民宿。縣府與民宿業者達成共識，將優先收容災民，讓受災民眾能在離家近的地點暫住並方便回家清理。若有旅客已預訂房間，也會協調讓災民優先入住。季連成提醒，志工住宿應儘量遠離災區，讓災民可優先使用現有住宿資源。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮光復7所國中小復課 學生兩手空空到校好無奈

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

相關新聞

比照海嘯防空警報中央將建堰塞湖防災警報 要求縣府修復廣播系統

花蓮光復鄉堰塞湖潰壩造成嚴重災情，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今表示，中央將比照海嘯、防空警報機制，建立堰塞...

光復鄉正常上班課多店仍未開 店員無班、沒補助成「孤兒」

花蓮光復鄉受到洪災影響停班停課14天，今天終於恢復正常上班上課，不過不少人仍在清理家園，今天繼續請假，店家也因生財工具毀...

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。 網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座

中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其...

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖目前雖是水流平緩、壩體穩固，但中央災害應變中心坦承「5弱地震難掌握」，一旦發生地震恐有危險，災變中...

光復國中棒球場遭沖毀修復要一年 選手移地訓練校方盼補助交通車

光復洪災發生至今過半個月，今天終於正常上班上課，但校園受損仍相當嚴重，其中光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。