光復鄉正常上班課多店仍未開 店員無班、沒補助成「孤兒」

花蓮光復鄉受到洪災影響停班停課14天，今天終於恢復正常上班上課，不過不少人仍在清理家園，今天繼續請假，店家也因生財工具毀損暫時無法營業，還有人因此沒有薪水可拿生計也成問題，呼籲政府能夠給予更多資源與補助，幫助災民盡早恢復生活。

實際觀察，雖然今天恢復正常上班上課但是，市區內的店家應遭受洪災，生財工具全遭到沖毀，業者仍在清理店面，而有營業的超市冰箱也未完全復原，僅販售少部分的冰飲。

一位在鄉公所擔任約聘人員陳大哥說，因為家裡受災嚴重，鄉公所同意讓他延到15日再上班。

一名中藥行的業者表示，這次包含藥材、櫥櫃等器具全數遭衝毀，損失超過3百萬元，太太也請了好幾天假幫忙清理，今天則回到花蓮市區上班，若要副業至少也需要三個月，而且還要重新投入成本，目前也在思考是否就乾脆退休結束營業。

還有一名超商店員因店面受損嚴重無法營業，這幾天乾脆留下來來擔任志工，他表示，自己因店裡無法營業都沒有收入，詢問縣府是否有慰問金，但因居住地非在此無法請領，有很多店員同樣也面臨這樣的狀況，目前希望能在11月復業，讓生計問題能夠趕快解決。 部分店家營業，不過冰箱設備尚未修復，販售冰飲有限。記者洪子凱／攝影 部分店家營業，不過冰箱設備尚未修復，販售冰飲有限。記者洪子凱／攝影

