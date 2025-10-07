快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

聽新聞
0:00 / 0:00

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
「鏟子超人」們前進花蓮光復災區。本報資料照片
「鏟子超人」們前進花蓮光復災區。本報資料照片

一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。

網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座。心想這位先生好善良很紳士，但他看起來也很累了，卻願意主動讓位。

搖搖晃晃到花蓮車站，大家準備起身下車，只見這讓座的先生從車頂架拿下一袋陳耀訓的袋子，他說，這是媽媽生前最喜歡吃的食物，他要帶到花蓮殯儀館祭拜給媽媽吃。

鏟子志工問他：「你也是這一次的受難者家屬？」灰髮先生點頭的說：「是，我就是那位媽媽叫要我放手，好好活下去的兒子」。

鏟子志工說：「我剛剛有看到這則新聞」，瞬間空間感覺瞬間被凍結了。大家哽咽了，然後輕拍先生的肩膀，深呼吸說了聲「加油」，其他一句話都吐不出來。怕一開口，大家情緒就停不下來。下車後，看這先生的背影，隱沒在上月台的群中。

花蓮光復鄉遭堰塞湖溢流洪水重創，縣長徐榛蔚到場關心家屬，其中媽媽過世的劉先生向縣長抱怨，沒有收到通知要撤離。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉遭堰塞湖溢流洪水重創，縣長徐榛蔚到場關心家屬，其中媽媽過世的劉先生向縣長抱怨，沒有收到通知要撤離。記者王思慧／攝影

這名媽媽要他放手的受難家屬是住在佛祖街劉姓男子，洪水襲擊時，當天下午2點多，他與母親在客廳閒聊，突然發現電視無法開啟，正準備檢查時，水已經從門口湧入，「瞬間就淹到腰，不到一分鐘又衝到脖子。」他形容水流強勁到自己都站不太住，母親年老行動不便，他緊緊拉著母親的手，但感受到母親掙脫他的手，像是要他自己快逃，「我還在喊她不要放手，但再摸已經摸不到人了。他在屋頂上跪著痛哭自責。

光復洪災這就像一面照妖鏡，上層的人為責任歸屬而吵，數十萬人默默鏟土，在災難第一現場，看到很多正向的微光散發著。

網友在留言區留言「心好痛」、「令人憂傷的新聞」、「好好活下去」。

延伸閱讀

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。 網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖目前雖是水流平緩、壩體穩固，但中央災害應變中心坦承「5弱地震難掌握」，一旦發生地震恐有危險，災變中...

光復國中棒球場遭沖毀修復要一年 選手移地訓練校方盼補助交通車

光復洪災發生至今過半個月，今天終於正常上班上課，但校園受損仍相當嚴重，其中光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未...

教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量

前副總統陳建仁為虔誠天主教徒，曾獲教廷授予「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」及「耶路撒冷聖墓騎士」榮銜。針對颱風「樺加沙」...

光復洪災傅崐萁再拋遷村 在地民眾反對喊「生在這盼死也葬在這」

光復洪災事發第14天，適逢中秋節但不少居民目前還是積極復原家園，沒心情過節，藍委傅崐萁先前與賴清德總統勘災指出，光復鄉災...

花蓮光復鄉停班課14天後 明天恢復正常上班上課

花蓮光復鄉上月23日洪災，經過停班停課14天後，花蓮縣政府宣布，明（7日）起恢復正常上班、上課。為維護災區秩序與治安，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。