灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。

網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座。心想這位先生好善良很紳士，但他看起來也很累了，卻願意主動讓位。

搖搖晃晃到花蓮車站，大家準備起身下車，只見這讓座的先生從車頂架拿下一袋陳耀訓的袋子，他說，這是媽媽生前最喜歡吃的食物，他要帶到花蓮殯儀館祭拜給媽媽吃。

鏟子志工問他：「你也是這一次的受難者家屬？」灰髮先生點頭的說：「是，我就是那位媽媽叫要我放手，好好活下去的兒子」。

鏟子志工說：「我剛剛有看到這則新聞」，瞬間空間感覺瞬間被凍結了。大家哽咽了，然後輕拍先生的肩膀，深呼吸說了聲「加油」，其他一句話都吐不出來。怕一開口，大家情緒就停不下來。下車後，看這先生的背影，隱沒在上月台的群中。

花蓮光復鄉遭堰塞湖溢流洪水重創，縣長徐榛蔚到場關心家屬，其中媽媽過世的劉先生向縣長抱怨，沒有收到通知要撤離。記者王思慧／攝影

這名媽媽要他放手的受難家屬是住在佛祖街劉姓男子，洪水襲擊時，當天下午2點多，他與母親在客廳閒聊，突然發現電視無法開啟，正準備檢查時，水已經從門口湧入，「瞬間就淹到腰，不到一分鐘又衝到脖子。」他形容水流強勁到自己都站不太住，母親年老行動不便，他緊緊拉著母親的手，但感受到母親掙脫他的手，像是要他自己快逃，「我還在喊她不要放手，但再摸已經摸不到人了。他在屋頂上跪著痛哭自責。

光復洪災這就像一面照妖鏡，上層的人為責任歸屬而吵，數十萬人默默鏟土，在災難第一現場，看到很多正向的微光散發著。

