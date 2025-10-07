灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶
一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。
網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座。心想這位先生好善良很紳士，但他看起來也很累了，卻願意主動讓位。
搖搖晃晃到花蓮車站，大家準備起身下車，只見這讓座的先生從車頂架拿下一袋陳耀訓的袋子，他說，這是媽媽生前最喜歡吃的食物，他要帶到花蓮殯儀館祭拜給媽媽吃。
鏟子志工問他：「你也是這一次的受難者家屬？」灰髮先生點頭的說：「是，我就是那位媽媽叫要我放手，好好活下去的兒子」。
鏟子志工說：「我剛剛有看到這則新聞」，瞬間空間感覺瞬間被凍結了。大家哽咽了，然後輕拍先生的肩膀，深呼吸說了聲「加油」，其他一句話都吐不出來。怕一開口，大家情緒就停不下來。下車後，看這先生的背影，隱沒在上月台的群中。
這名媽媽要他放手的受難家屬是住在佛祖街劉姓男子，洪水襲擊時，當天下午2點多，他與母親在客廳閒聊，突然發現電視無法開啟，正準備檢查時，水已經從門口湧入，「瞬間就淹到腰，不到一分鐘又衝到脖子。」他形容水流強勁到自己都站不太住，母親年老行動不便，他緊緊拉著母親的手，但感受到母親掙脫他的手，像是要他自己快逃，「我還在喊她不要放手，但再摸已經摸不到人了。他在屋頂上跪著痛哭自責。
光復洪災這就像一面照妖鏡，上層的人為責任歸屬而吵，數十萬人默默鏟土，在災難第一現場，看到很多正向的微光散發著。
網友在留言區留言「心好痛」、「令人憂傷的新聞」、「好好活下去」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言